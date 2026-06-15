​Millonaria obra de agua potable garantizará el abastecimiento para 100.000 habitantes en el Golfo San Matías 

Con una inversión superior a los $24.291 millones, el Gobierno de Río Negro avanza en una de las obras de infraestructura más importantes de la provincia. El proyecto busca asegurar el suministro de agua potable para San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto San Antonio Este ante el crecimiento poblacional, turístico y productivo de la región.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, recorrió los avances de la obra de ampliación y modernización del sistema de agua potable del Golfo San Matías, una iniciativa ejecutada por Aguas Rionegrinas con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y una inversión superior a los $24.291 millones.

La obra forma parte del Plan Director de Agua Potable y permitirá garantizar el abastecimiento del servicio para una población proyectada cercana a los 100.000 habitantes, acompañando el crecimiento urbano, turístico y económico de una de las regiones estratégicas de la provincia.

Durante la visita a una de las nuevas cisternas en construcción, Weretilneck destacó que se trata de una de las intervenciones de saneamiento más relevantes que actualmente se ejecutan en Río Negro.

“Tenemos que pensar en el futuro. Y para pensar en el futuro necesitamos tener este tipo de obras: electricidad, agua y cloacas. Lo que está haciendo el Gobierno Provincial es resolver temas del pasado, pero fundamentalmente garantizar el futuro”, afirmó el mandatario.

El gobernador remarcó además la importancia estratégica del Golfo San Matías ante el desarrollo de proyectos vinculados al turismo, la actividad portuaria y las inversiones energéticas previstas para los próximos años.

“A partir de las nuevas inversiones, nuestro Golfo va a ser un lugar mundial de exportación de gas y petróleo. Vamos a tener miles de personas que vendrán a trabajar y muchas se quedarán a vivir en la región”, sostuvo.

Más reservas y mejor distribución

Uno de los ejes centrales del proyecto es la construcción de nuevas cisternas de gran capacidad. El gerente general de Aguas Rionegrinas, Javier Iud, explicó que actualmente se construye una reserva de dos millones de litros en Las Grutas y que próximamente comenzará una segunda obra de similares características.

“Con esta cisterna estamos duplicando la capacidad de reserva de agua potable en Las Grutas”, señaló.

El funcionario indicó que el sistema quedará completamente automatizado, permitiendo controlar desde una sala de monitoreo los procesos de potabilización, bombeo, almacenamiento y distribución.

Obras clave para toda la región

El plan contempla la ampliación de la planta potabilizadora de San Antonio Oeste, la repotenciación de estaciones de bombeo, la instalación de más de 15 kilómetros de nuevas cañerías de refuerzo para Las Grutas y la incorporación de equipos presurizadores para mejorar la presión en sectores elevados.

Además, en Puerto San Antonio Este se construirá una nueva cisterna que permitirá aumentar significativamente la capacidad de almacenamiento de agua potable.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que la iniciativa tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y contribuirá al fortalecimiento de la actividad turística y productiva.

“La obra permitirá acompañar el crecimiento de una zona que ya forma parte central de la nueva etapa productiva de Río Negro”, afirmó.

Con esta inversión, la Provincia busca dar una solución estructural a la demanda actual de agua potable y, al mismo tiempo, anticiparse al crecimiento que experimentarán San Antonio Oeste, Las Grutas y Puerto San Antonio Este durante las próximas décadas.