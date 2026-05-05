​Megaoperativo del Ministerio Público Fiscal de Chubut contra las estafas virtuales 

El procurador general Jorge Miquelarena, y el fiscal general Fernando Rivarola, encabezaron una conferencia de prensa en la que alertaron a la población de Chubut sobre el accionar de falsos inversores financieros. La advertencia se dio en el marco de una investigación iniciada en Puerto Madryn que derivó en más de veinte allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y permitió el secuestro de millonarias sumas de dinero, soportes digitales y vehículos.

La pesquisa, que demandó cuatro meses de trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, identificó a una organización que operaba bajo la fachada de empresas legalmente constituidas, pero creadas con el objetivo de captar ahorros de particulares y transformarlos en ganancias ilícitas, operando principalmente en la provincia sureña. Según Rivarola, el esquema funcionaba como un “rulo financiero”: las primeras inversiones generaban aparentes dividendos positivos para Chubut, lo que incentivaba a las víctimas a aportar más capital, hasta que los responsables desaparecían sin devolver el dinero.

El caso se inició con la denuncia de una mujer de Puerto Madryn que perdió sus ahorros, la herencia de sus padres y el futuro económico de sus hijos. A partir de allí, se desplegó un equipo interdisciplinario que incluyó especialistas en criminalística, abogados en criptomonedas y efectivos de la Policía, quienes lograron desarticular parte de la estructura y detener a uno de los implicados.

La provincia de Chubut busca alertar a la población.

Los allanamientos simultáneos en Capital Federal y localidades bonaerenses permitieron secuestrar 100 mil dólares, notebooks, discos rígidos, documentación y criptoactivos. La fiscalía identificó cuatro empresas vinculadas a la maniobra, que ofrecían supuestas inversiones en acciones y sociedades ficticias mediante aplicaciones apócrifas que simulaban rentabilidad.

En estas estafas comienzan dando frutos a los inversores y luego desaparecen.

Miquelarena destacó la importancia de la nueva legislación provincial que brindó herramientas para combatir este tipo de delitos y felicitó al equipo de investigación. Por su parte, recomendó a la población desconfiar de cualquier ofrecimiento de ganancias que superen los niveles financieros habituales, subrayando que el caso de Chubut demostró cómo las estafas pueden afectar a cientos de personas.

Gabriel Rolón regresa a Chubut con Palabra Plena

Rolón se presentará en Chubut.

El psicólogo y escritor Gabriel Rolón, vuelve a Chubut con nuevas funciones de su exitosa gira Palabra Plena, tras agotar localidades en tiempo récord. La propuesta suma fechas en Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia los días 9, 10 y 11 de julio de 2026.

En Puerto Madryn habrá doble función el 9 de julio en el Cine Teatro Auditorium, mientras que en Trelew se agregó una nueva presentación por la alta demanda. La gira cerrará en Comodoro Rivadavia el 11 de julio, consolidando a Palabra Plena como uno de los espectáculos más convocantes del año.