​Megaoperativo antidrogas en Rio Negro: 13 allanamientos, autos de alta gama y más de $10 millones secuestrados 

Tras más de un año de investigación, desbarataron dos redes de narcomenudeo. Hay diez personas involucradas y la causa también apunta al lavado de dinero.

Después de más de un año de investigación, la Policía de Río Negro llevó adelante un megaoperativo que permitió desarticular dos organizaciones dedicadas al narcomenudeo en el Alto Valle.

El despliegue incluyó 13 allanamientos simultáneos en Cipolletti y zonas cercanas, además de un procedimiento en el área del Lago Mari Menuco. La causa se inició a partir de una denuncia anónima al 0800-DROGAS, que activó el trabajo de los investigadores de Toxicomanía.

Durante los operativos, autorizados por el fiscal federal Francisco Iglesia Frezzini, se secuestraron dosis de cocaína y marihuana listas para su comercialización, más de 10,5 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y siete vehículos de alta gama que habrían sido adquiridos con dinero ilícito.

Además, diez personas quedaron a disposición de la Justicia en una causa que no solo investiga la venta de estupefacientes, sino también el presunto lavado de activos, ampliando el alcance de la investigación hacia el circuito financiero del delito.

En dos de los allanamientos también se hallaron armas de fuego, lo que derivó en nuevas actuaciones en la justicia provincial.

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron la importancia de la denuncia anónima que dio origen a la investigación, y remarcaron el rol clave del 0800-DROGAS como herramienta para detectar este tipo de delitos.

El operativo contó con la participación de personal especializado de distintas unidades, incluyendo Toxicomanía y el COER, con efectivos de varias localidades de la provincia, en un despliegue coordinado que permitió avanzar sin margen de error y lograr un fuerte golpe contra el narcotráfico en la región.