​Más de 100 efectivos participaron de un operativo en Isla Jordán 

Más de un centenar de efectivos participaron en el operativo coordinado entre fuerzas municipales, provinciales y judiciales en Cipolletti. Se relevaron viviendas, se identificaron ocupantes y se pusieron bajo resguardo casi 100 animales.

Cipolletti.- Un importante operativo de allanamiento se llevó a cabo este jueves en el sector conocido como Isla 3 de Isla Jordán, en el marco del legajo N° MPF-CI-04251-2025. La intervención fue ordenada por la Justicia a pedido del Ministerio Público Fiscal y contó con la participación conjunta de autoridades municipales y provinciales.

La medida tuvo como objetivo principal recuperar el ingreso a la costa del Río Negro, que había sido impedido mediante tranqueras, y atender denuncias de vecinos sobre prohibición de circulación, robos, violencia, usurpación de tierras, maltrato animal, tala indiscriminada, faena clandestina, contaminación del río y actividades vinculadas al consumo y venta de drogas.

Lee también: Maduro decretó que en Venezuela “ya es 2026”: la frase que generó sorpresa

El operativo fue encabezado por el Dr. Martín Pezzeta, acompañado del Fiscal Jefe Santiago Márquez Gauna y los comisarios Javier Yáñez y Gustavo Moraga, a cargo de la regional policial. Se movilizaron más de 100 efectivos y equipos técnicos de diversas áreas, incluyendo fuerzas especiales de Villa Regina, General Roca y Cipolletti, así como organismos provinciales como la Secretaría de Ganadería, el Departamento Provincial de Aguas y la Dirección de Tierras. También participaron Bomberos, Salud Pública, Protección Civil, Desarrollo Humano, Medio Ambiente y Obras Públicas.

Durante el procedimiento se relevaron 13 viviendas ubicadas en el predio y se identificó a todas las personas que residían en ellas y al resto de los ocupantes según lo establecido por la orden judicial. Se detectaron irregularidades en la tenencia de animales, con caballos, chivos, vacas y cerdos sin marcas ni documentación y en malas condiciones de salud. Casi 100 animales fueron trasladados y puestos bajo resguardo de la autoridad provincial competente.

En el marco del operativo, también se intervino en una plantación de marihuana encontrada en una de las viviendas, corroborada posteriormente por especialistas de toxicomanía. Dos personas fueron demoradas por agredir a personal policial y resistirse a la medida, quedando a disposición de la Justicia y recuperando la libertad durante el día, salvo que existan otras causas pendientes.

Como parte de las medidas de prevención y ordenamiento, la municipalidad instalará una garita de vigilancia las 24 horas, asegurando a vecinos y turistas el libre acceso a las costas del río sin impedimentos ni pagos.

El operativo permitió recuperar espacios costeros tomados ilegalmente, poner en orden la convivencia entre vecinos, residentes y turistas, y tomar medidas ante actividades delictivas vinculadas a robos y drogas, garantizando mayor seguridad y acceso a la comunidad.