​Llegaron 10.000 toneladas de caños al puerto de San Antonio Este para el proyecto de GNL 

Este martes 25 de noviembre de 2025, el buque Billion Star arribó al puerto de San Antonio Este con 10.000 toneladas de caños de acero para el gasoducto del proyecto Argentina FLNG, impulsado por Southern Energy, que abastecerá futuras plantas flotantes de licuefacción, consolidando a Río Negro como eje estratégico del GNL argentino.

El puerto de San Antonio Este, en Río Negro, recibió este martes un cargamento histórico de 10.000 toneladas de caños de acero, equivalentes a más de 2.200 unidades, que serán fundamentales para la construcción del gasoducto asociado al proyecto Argentina FLNG. La obra es impulsada por el consorcio Southern Energy, integrado por Pan American Energy (PAE), YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG.

Arribo del buque Billion Star

El buque Billion Star (ex Timaru Star) transportó los caños que forman parte del primer embarque crítico para esta infraestructura estratégica. Su llegada marca un paso clave para que Río Negro se consolide como centro logístico del Gas Natural Licuado (GNL) en Argentina.

Material clave para el gasoducto Argentina FLNG

Operativo especial de descarga y transporte

Los caños serán destinados a los tramos terrestres y submarinos del gasoducto, que conectará lacon el sistema marítimo frente a, donde se instalarán las unidades flotantes de licuefacción. Esta obra permitirá a la provincia insertarse en el mercado global de exportación de, aprovechando el potencial dey generando nuevas cadenas de valor económico y energético.

El cronograma indica que la descarga de las 10.000 toneladas de caños comenzará el miércoles 26 de noviembre, bajo un plan especial de descarga, acopio y transporte terrestre hacia los frentes de obra del gasoducto.

El operativo movilizará al personal portuario, empresas de logística, transporte y servicios, generando empleo y dinamizando la economía local. Además, refuerza el rol estratégico del puerto de San Antonio Este como nodo clave para grandes proyectos energéticos en Argentina.