​Licitan la construcción de un nuevo CET en Cipolletti con financiamiento del Bono VMOS 

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos llamó a licitación para edificar un Centro de Educación Técnica en el Distrito Vecinal Noroeste. La obra, de más de $5.800 millones, será financiada con recursos del acuerdo Vaca Muerta Oil Sur.

El Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro lanzó el llamado a Licitación Pública para construir un nuevo Centro de Educación Técnica (CET) en Cipolletti, una obra considerada estratégica para ampliar la oferta educativa y acompañar la expansión del Distrito Vecinal Noroeste. La apertura de sobres está prevista para el 17 de diciembre.

El proyecto demandará una inversión provincial de $5.804.835.613, financiada con recursos del Bono VMOS, resultado del acuerdo entre el Gobierno de Río Negro y las empresas que operan el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Esta iniciativa reafirma el compromiso provincial con el desarrollo de infraestructura escolar moderna y de calidad.

El nuevo edificio tendrá una superficie total de 2.925 metros cuadrados, distribuidos entre espacios cubiertos y semicubiertos.

Un edificio técnico orientado a la formación en programación

El diseño contempla nueve aulas comunes, un aula de saberes tecnológicos, salas de preceptores, profesores, áreas administrativas y sanitarios para estudiantes, docentes y personas con movilidad reducida, todos integrados funcionalmente para su uso cotidiano.

El área de talleres estará especialmente orientada a la formación de Técnicos en Programación, e incluirá espacios para Robótica, Programación, Redes, Software y Hardware, Plataformas Móviles, Sistemas Operativos y Emprendimientos. Se suman sanitarios propios, depósito, sala de máquinas, preceptoría de taller y una galería semicubierta para prácticas al aire libre.

El proyecto también incorpora un Salón de Usos Múltiples (SUM), comedor, cocina, depósitos generales y un espacio exterior equipado como gimnasio deportivo, pensado tanto para actividades escolares como comunitarias. Tanto el SUM como los talleres podrán funcionar de manera autónoma fuera del horario escolar.

Infraestructura para acompañar el crecimiento educativo y tecnológico

Con esta obra, la Provincia avanza en la ampliación de la red de establecimientos técnicos en todo el territorio, fortaleciendo la formación profesional de las y los jóvenes de Cipolletti y la región, en un contexto de creciente demanda de trayectorias vinculadas a la tecnología y la innovación.

Las empresas interesadas en consultar o adquirir los pliegos licitatorios podrán hacerlo en la sede del Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Buenos Aires 4, Viedma), por teléfono al 0800-222-3595 o a través de la página web oficial.