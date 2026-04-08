​Ley de farmacias en Río Negro: todos los cambios que amplían cobertura y modernizan el sistema 

El proyecto de ley incorpora receta electrónica, delivery, telefarmacia y elimina restricciones para abrir farmacias. La reforma busca más competencia, innovación y acceso a medicamentos en toda la provincia.

Viedma.- El Gobierno de Río Negro impulsa una reforma integral de la ley de farmacias con un proyecto de ley que moderniza la normativa vigente, elimina trabas históricas y amplía el acceso a los medicamentos. La iniciativa busca un sistema más flexible, competitivo y tecnológico, con herramientas que simplifican la atención y mejoran la cobertura en todo el territorio provincial.

La reforma se centra en tres ejes principales: incorporar tecnología para mejorar el acceso y la seguridad, otorgar mayor libertad para invertir y ampliar la oferta, y generar un esquema que permita llegar a cada rincón de la provincia.

Receta electrónica, telefarmacia y entrega a domicilio

Antes: la ley prohibía la dispensa de medicamentos por medios digitales y no contemplaba recetas electrónicas.

Ahora: se establece la receta electrónica obligatoria, se habilita la telefarmacia y la entrega de medicamentos a domicilio con trazabilidad. También se permite la prescripción digital diferida de hasta seis meses para tratamientos crónicos, facilitando la continuidad terapéutica.

Envío y provisión de medicamentos

Antes: el envío estaba limitado entre farmacias habilitadas.

Ahora: se permite enviar medicamentos a otras farmacias, centros de salud y directamente al domicilio de los pacientes. Además, PROFARSE queda habilitado para proveer medicamentos de forma directa o mediante convenios con droguerías, fortaleciendo el abastecimiento provincial.

Propiedad de farmacias y dirección técnica

Antes: solo farmacéuticos o entidades específicas podían ser titulares, y un profesional no podía estar a cargo de más de una farmacia.

Ahora: cualquier persona física o jurídica habilitada puede ser titular, con un Director Técnico farmacéutico responsable. En localidades con un único profesional, se permite que esté a cargo de más de un establecimiento, ampliando la cobertura en zonas con escasa oferta.

Distribución territorial y radicación en zonas alejadas

Antes: existían restricciones de distancia mínima entre farmacias y no había incentivos para zonas con baja cobertura.

Ahora: se elimina la limitación de ubicación y se incorporan incentivos para fomentar la instalación en localidades donde el servicio es insuficiente, promoviendo mayor equidad en el acceso.

Traslados, habilitaciones y adecuación al nuevo régimen

Antes: el régimen contemplaba permisos específicos para traslados y las farmacias existentes podían continuar bajo reglas anteriores.

Ahora: se simplifica el sistema de traslados, se eliminan limitaciones y todas las farmacias deberán adaptarse al nuevo marco normativo.

Con este paquete de medidas, Río Negro busca dejar atrás un modelo restrictivo y avanzar hacia un sistema más moderno, accesible y competitivo, con más opciones para los usuarios y un Estado que garantiza calidad, seguridad y cobertura de medicamentos en todo el territorio provincial.