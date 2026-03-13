​Le cobraron dos cuotas juntas en la tarjeta y la Justicia ordenó indemnizarla con más de $400.000 

Una mujer de Viedma detectó que en su tarjeta se le facturaron dos cuotas de una compra en el mismo resumen mensual. La Justicia responsabilizó solidariamente a Banco Macro y Prisma Medios de Pago y ordenó resarcirla.

Una mujer de Viedma obtuvo un fallo favorable luego de detectar que en el resumen de su tarjeta de crédito se le habían cobrado dos cuotas consecutivas de una misma compra en un solo período, pese a que la financiación había sido pactada en seis pagos mensuales.

El caso llegó a la Justicia tras varios reclamos administrativos y terminó con una condena solidaria contra Banco Macro y Prisma Medios de Pago, que deberán compensarla por los perjuicios ocasionados.

Cómo se originó el reclamo por el cobro de dos cuotas en el mismo resumen

Según consta en el expediente, la usuaria realizó compras de artículos para el hogar a través de una plataforma de comercio electrónico, utilizando una tarjeta de crédito emitida por una entidad bancaria y financiando el pago en seis cuotas.

Durante los primeros meses, los resúmenes respetaron el cronograma pactado. Sin embargo, en uno de los períodos posteriores aparecieron dos cuotas consecutivas cargadas en el mismo resumen, lo que incrementó el monto a pagar en ese mes.

Ante esa situación, la mujer se comunicó con la administradora de la tarjeta para consultar el motivo del cobro.

La explicación del banco y la decisión de pagar el resumen completo

Según relató en la demanda, desde el sistema de atención le indicaron que debía realizar el reclamo ante la entidad bancaria emisora.

Cuando contactó al banco, le explicaron que el ingreso simultáneo de cuotas podía producirse por una modalidad de liquidación de operaciones, que en algunos casos genera la inclusión de dos cuotas en un mismo resumen o la ausencia de una en otro período.

Como alternativa, el banco le sugirió no pagar la cuota considerada adelantada y luego solicitar el reintegro de los intereses que se generaran.

La usuaria consideró que esa respuesta era confusa y optó por abonar el resumen completo para evitar inconvenientes con el uso de la tarjeta.

El reclamo ante Defensa del Consumidor y la demanda judicial

Antes de iniciar la demanda, la mujer presentó un reclamo ante el organismo de defensa del consumidor, pero el trámite terminó sin acuerdo entre las partes.

Luego inició una causa de menor cuantía en el Juzgado de Paz de Viedma, donde explicó que el cobro inesperado alteró su organización financiera mensual.

Incluso afirmó que debió pedir dinero prestado a un familiar para poder afrontar el pago del resumen.

La Justicia responsabilizó a las empresas de la cadena del servicio

En su defensa, el banco negó responsabilidad y sostuvo que la financiación denominada “cuota a cuota” había sido pactada entre los comercios y la empresa procesadora de pagos.

También planteó una falta de legitimación pasiva, argumentando que era ajeno a la operatoria comercial que generó el reclamo.

Sin embargo, el juzgado analizó el sistema de tarjetas de crédito y concluyó que funciona mediante una red de contratos que involucra al banco emisor, la empresa de pagos y los comercios adheridos.

El fallo recordó que la normativa de defensa del consumidor establece responsabilidad solidaria entre todos los integrantes de la cadena del servicio.

La indemnización que deberán pagar Banco Macro y Prisma

Finalmente, el juez de Paz resolvió condenar solidariamente a Banco Macro y Prisma Medios de Pago.

La sentencia dispuso:

$427.317,60 por daño patrimonial (a determinar en etapa de liquidación)

(a determinar en etapa de liquidación) Indemnización por daño extrapatrimonial , con intereses

, con intereses $400.000 por daño punitivo, más intereses

El fallo también remarcó que no se acreditó que la modalidad de liquidación que provocó el cobro simultáneo de cuotas hubiera sido informada de manera clara y previa a la consumidora, lo que vulneró su derecho a recibir información adecuada.