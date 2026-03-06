​La UNRN lanzó una diplomatura en Diseño de Indumentaria para cursar en Bariloche 

La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro abrió la inscripción para una diplomatura presencial de cinco meses destinada a personas con conocimientos básicos de confección. Los cupos son limitados y la inscripción estará abierta hasta el 10 de marzo.

La Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió la inscripción a la Diplomatura de Extensión Universitaria en Diseño de Indumentaria, una nueva propuesta extracurricular que se dictará de manera presencial en San Carlos de Bariloche a partir de marzo.

La iniciativa está dirigida a personas que cuenten con conocimientos en confección básica y costura y que busquen ampliar sus saberes en el campo del diseño de indumentaria y sus aplicaciones prácticas.

Desde la universidad explicaron que la propuesta surge como respuesta a la creciente demanda de formación en este sector en Bariloche, donde la actividad vinculada al diseño y la producción de indumentaria muestra un importante crecimiento.

La diplomatura tendrá una duración de cinco meses, con una carga total de 180 horas de cursado presencial. Las clases se dictarán en horario nocturno, de 19 a 22, y el plan de estudios estará organizado en cuatro ejes principales: Taller de Diseño, Moldería, Representación Gráfica y Lenguaje Visual.

El objetivo es desarrollar capacidades integrales en el diseño y la producción de indumentaria, fomentar el emprendimiento local y promover proyectos que rescaten la identidad cultural mediante el uso de materiales y técnicas propias de la región.

Además, la formación buscará impulsar el diseño sostenible y prácticas amigables con el medio ambiente, fortaleciendo la economía circular, el consumo responsable y las oportunidades profesionales y artísticas en el ámbito de la moda.

La universidad informó que habrá cupos limitados, con un mínimo de 30 y un máximo de 40 participantes para garantizar la calidad del dictado.

El valor total de la diplomatura es de 325.000 pesos. El monto se divide en una matrícula de 200.000 pesos para confirmar la vacante y una cuota única de 125.000 pesos que deberá abonarse durante el primer mes de cursada.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 10 de marzo y se realizará a través de un formulario en línea, mediante el cual se evaluarán los perfiles y conocimientos previos de los aspirantes.