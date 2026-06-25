​La semana que viene reabrirán el tránsito en calle Tres Arroyos y demolerán el depósito de La Anónima 

El Municipio de Cipolletti confirmó que la próxima semana reabrirá calle Tres Arroyos y comenzará la demolición del depósito incendiado de La Anónima.

El Municipio de Cipolletti confirmó que a partir de la próxima semana quedará habilitado nuevamente el tránsito sobre calle Tres Arroyos, mientras comenzarán los trabajos de demolición del depósito de La Anónima que resultó gravemente afectado por el incendio ocurrido semanas atrás.

La intervención forma parte del plan de desmantelamiento y saneamiento del predio, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad en la zona y avanzar con la recuperación del sector.

Comenzará la demolición del sector afectado

La empresa local Crisalis será la encargada de ejecutar el Plan de Trabajo aprobado por el municipio, que contempla el retiro de la estructura comprometida, la limpieza integral del predio y la demolición del denominado sector seco del edificio.

El secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, explicó que una vez obtenidas todas las autorizaciones y aprobado el plan presentado por la empresa, se procederá al vallado de calle Tres Arroyos con un cerramiento de aproximadamente dos metros de altura para permitir el desarrollo seguro de las tareas.

“Luego se ingresará con personal de Bomberos para apagar los pequeños focos de incendio que persisten”, detalló el funcionario.

El saneamiento demandará unos 60 días

Según el cronograma oficial, el plan tendrá un plazo de ejecución estimado de 60 días, período durante el cual se realizará el retiro de las estructuras dañadas y la limpieza total del terreno hasta dejar el predio completamente saneado y libre de construcciones.

Desde el municipio también adelantaron que la habilitación del tránsito sobre calle Tres Arroyos está prevista para el próximo 1 de julio, una medida esperada por vecinos y automovilistas luego de varias semanas de restricciones en ese sector de la ciudad.

Una vez concluida la demolición, las áreas municipales coordinarán el retiro de los escombros y la limpieza definitiva del lugar para completar el proceso de recuperación urbana.