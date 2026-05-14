​La provincia impulsa casas más eficientes y sostenibles en Río Negro 

El Gobierno de Río Negro realizó en Cipolletti una jornada federal sobre eficiencia energética y etiquetado de viviendas.

El encuentro reunió a referentes nacionales, provinciales y empresas del sector para avanzar en políticas de construcción sostenible.

El Gobierno de Río Negro avanzó en la consolidación de políticas de eficiencia energética y construcción sostenible durante una jornada federal realizada en Cipolletti.

El encuentro reunió a referentes nacionales, provinciales y empresas del sector para debatir el futuro del etiquetado energético de viviendas y el impacto del consumo eficiente en la vida cotidiana.

La provincia ya cuenta con casi 300 viviendas etiquetadas.

Qué es el etiquetado energético de viviendas en Río Negro

El Gobierno de Río Negro impulsa el etiquetado energético de viviendas para mejorar la eficiencia, reducir consumos y promover construcciones sostenibles. En Cipolletti se realizó una jornada federal donde se informó que la provincia ya tiene 298 viviendas etiquetadas y 18 etiquetas definitivas aprobadas.

UNA JORNADA FEDERAL EN CIPOLLETTI

La actividad se desarrolló en el auditorio de la Secretaría de Energía y Ambiente y permitió compartir experiencias provinciales, nacionales e internacionales sobre construcción sostenible.

Durante el encuentro se analizaron avances del Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas (PRONEV), además de nuevas herramientas para mejorar la eficiencia energética en hogares.

RÍO NEGRO YA TIENE CASI 300 VIVIENDAS ETIQUETADAS

La provincia mostró avances concretos en la implementación del sistema.

Actualmente, Río Negro cuenta con:

298 viviendas etiquetadas

113 certificadores técnicos

75 inscriptos en el registro provincial

18 etiquetas definitivas aprobadas

El programa funciona bajo la Ley Provincial N° 5546 y su reglamentación vigente.

POR QUÉ BUSCAN CASAS MÁS EFICIENTES

El secretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, destacó que una vivienda eficiente permite reducir el consumo energético y mejorar la calidad de vida.

También remarcó que muchas veces se invierte poco en soluciones estructurales que eviten un gasto excesivo de energía desde el inicio.

Según explicó, mejorar aislación térmica y condiciones constructivas reduce problemas de calefacción, consumo y calidad del servicio.

EL IMPACTO EN BARRIOS POPULARES

Uno de los ejes más importantes fue el trabajo en sectores vulnerables.

Desde el Gobierno provincial señalaron que muchas familias construyeron sus viviendas con recursos limitados y enfrentan dificultades para calefaccionarse durante el invierno.

En ese contexto, se destacó el trabajo conjunto con EDERSA para mejorar el acceso seguro a la energía y avanzar con aislación térmica mediante celulosa proyectada en techos y paredes.

La medida busca reducir incendios, intoxicaciones y problemas habitacionales vinculados al frío.

EXPERIENCIAS INTERNACIONALES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante la jornada también se presentaron experiencias de Chile vinculadas a reglamentaciones térmicas y construcción sustentable.

Además, la empresa Saint-Gobain expuso soluciones constructivas enfocadas en aislación, envolventes térmicas y reducción del impacto ambiental.

La compañía trabaja en Argentina con marcas como Weber, Isover, Megaflex y Placo.

QUÉ BUSCA EL PROGRAMA NACIONAL

El Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas ya cuenta con 16 jurisdicciones adheridas en todo el país.

El sistema permite clasificar viviendas según su nivel de eficiencia energética, algo similar a lo que ocurre con electrodomésticos.

La meta es reducir consumos, mejorar el confort térmico y promover construcciones más sostenibles.

UNA DISCUSIÓN QUE YA IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

La eficiencia energética dejó de ser un debate exclusivamente técnico y comenzó a tener impacto directo en el costo de vida, la seguridad y la calidad habitacional.

En Río Negro, el avance del etiquetado de viviendas y las mejoras en construcción sostenible aparecen como herramientas cada vez más importantes frente al crecimiento de la demanda energética y las bajas temperaturas de la región.