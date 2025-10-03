​La Legislatura Rionegrina aprobó una ley que fija aranceles a extranjeros en salud y educación 

La nueva normativa alcanza a quienes tengan residencia transitoria o precaria. Se crean fondos especiales para reforzar hospitales y escuelas. Garantizan la atención en urgencias y emergencias.

La Legislatura de Río Negro sancionó una ley que establece el cobro de aranceles a extranjeros con residencia transitoria o precaria por el acceso a los sistemas de salud pública y educación superior.

La medida busca reorganizar la distribución de los recursos públicos y garantizar mayor equidad en el acceso a los servicios esenciales.

La norma crea un Fondo Especial de Salud Pública, destinado a financiar la atención médica en hospitales y centros de salud, adquirir equipamiento, capacitar al personal sanitario y reforzar programas provinciales.

En paralelo, en el ámbito educativo, se conformará un Fondo Especial de Educación Pública, que permitirá mejorar la infraestructura y el funcionamiento de los establecimientos escolares.

Uno de los puntos destacados es que la ley garantiza la atención médica gratuita en casos de urgencia y emergencia, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.

Además, habilita al Ejecutivo provincial a firmar convenios de reciprocidad con otros países, lo que podría favorecer también a los argentinos que residan en el exterior.