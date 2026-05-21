​La Feria de la Economía Social tendrá dos ediciones patrias en Cipolletti 

La Feria de la Economía Social realizará dos jornadas especiales este fin de semana largo en Cipolletti. Habrá emprendedores, artesanos, productos regionales y propuestas locales en la Plaza San Martín y el Complejo Cultural Cipolletti.

La Feria de la Economía Social volverá este fin de semana largo a Cipolletti con dos ediciones especiales por el Día de la Patria. Emprendedores, artesanos y productores locales ofrecerán sus productos en distintos espacios de la ciudad durante el domingo 24 y el lunes 25 de mayo.

La propuesta reunirá alimentos caseros, textiles, artesanías, cosmética natural, plantas y otras producciones regionales elaboradas por manos cipoleñas.

La primera jornada se desarrollará el domingo 24 de mayo en la Plaza San Martín, ubicada en Roca y Miguel Muñoz, entre las 16 y las 20 horas.

En tanto, el lunes 25 de mayo, feriado nacional por el Día de la Patria, la feria acompañará los festejos patrios en el espacio verde del Complejo Cultural Cipolletti, sobre Fernández Oro 57, de 15 a 19 horas.

La Feria de la Economía Social es un espacio destinado a emprendedores, artesanos y pequeños productores de Cipolletti que buscan exhibir y comercializar sus productos.

Entre las propuestas que podrán encontrarse durante ambas jornadas habrá alimentos elaborados de manera artesanal, textiles, objetos decorativos, cosmética natural, plantas y distintas creaciones regionales.

La feria se consolidó en los últimos años como uno de los espacios más convocantes para el emprendedurismo local y la economía social en Cipolletti.

Además de promover el consumo local, las jornadas permiten generar un punto de encuentro entre vecinos, productores y turistas durante fechas especiales y fines de semana largos.

La edición del lunes se realizará en el marco de las actividades organizadas por el Día de la Patria, una de las celebraciones tradicionales más convocantes en la ciudad.

Se espera una importante participación de familias y vecinos que aprovecharán el feriado para recorrer la feria y participar de las propuestas culturales y recreativas previstas para la jornada.