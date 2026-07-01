​Juzgan a una exauxiliar del CAINA acusada de amenazar a niños institucionalizados 

Comenzó en General Roca el juicio contra una exauxiliar del CAINA acusada de amenazar a niños y niñas institucionalizados. La fiscalía prevé tres jornadas de debate.

Este martes comenzó en General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar asistencial en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA), acusada de haber participado en amenazas contra menores que se encontraban institucionalizados entre 2021 y 2023.

El debate se desarrolla en los Tribunales de General Roca y está previsto que se extienda durante tres jornadas. La imputada enfrenta cargos por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora.

La acusación de la fiscalía

Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca sostuvieron que la acusada y otro auxiliar asistencial habrían maltratado y amenazado a un grupo de ocho niños y niñas alojados en el CAINA entre abril de 2021 y septiembre de 2023.

Según la teoría del caso presentada por el Ministerio Público Fiscal, las amenazas tenían como finalidad impedir que los menores contaran los episodios de maltrato, lo que, de acuerdo con la acusación, implicó una vulneración de los derechos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La causa tiene un antecedente directo: en noviembre de 2025, el otro imputado en el expediente reconoció su responsabilidad mediante un acuerdo judicial y actualmente cumple la condena impuesta.

Las pruebas que se analizarán durante el debate

Para sostener la acusación, la fiscalía prevé incorporar durante el juicio la denuncia presentada por la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA que participaron en la escucha de los niños y elaboraron informes sobre la situación, además de la declaración de la psicóloga de la institución.

También se presentarán las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por profesionales del Cuerpo de Investigación Forense, la intervención de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) y documentación vinculada con la relación laboral de los imputados.

Por su parte, la defensa particular de la mujer sostuvo que los hechos responden a una cuestión de organización administrativa y rechazó la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal.

El juicio continuará hasta el jueves

Las audiencias seguirán este miércoles en los Tribunales de General Roca y está previsto que el debate concluya el jueves, cuando las partes presenten sus alegatos finales y soliciten, o no, que la imputada sea declarada penalmente responsable.

Será el tribunal quien, tras analizar la prueba producida durante el proceso, determine si corresponde dictar una condena o absolver a la acusada.