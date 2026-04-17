​Juntos Somos Rio Negro: Buteler encabeza la lista de renovación con recambio total de la conducción 

La nómina oficializada incluye renovación total de la conducción partidaria. Intendentes, concejales y dirigentes jóvenes integran la nueva etapa del espacio.

Cipolletti.- El espacio interno “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” oficializó este viernes su lista completa de candidatos para la renovación de autoridades de Juntos Somos Río Negro, con una fuerte impronta de recambio dirigencial.

La presentación se realizó pasadas las 14, cuando el apoderado de la lista, Nicolás Land, formalizó la nómina que estará encabezada por Rodrigo Buteler como presidente, acompañado por Marcos Castro en la vicepresidencia y Natalia Almonacid como secretaria general.

Renovación total en la conducción de Juntos Somos Río Negro

La nueva lista marca un cambio completo en la estructura partidaria. Ninguno de los integrantes de la actual conducción —con mandato 2022/2026 y encabezada por Alberto Weretilneck— repetirá funciones.

De esta manera, el oficialismo provincial avanza en el proceso de renovación interna que había sido anunciado públicamente por sus principales referentes.

Nueva conducción con intendentes y dirigentes jóvenes

La nómina presentada incluye referentes de distintas regiones de Río Negro, con participación de intendentes, concejales y dirigentes jóvenes.

Entre los principales cargos se destacan:

Presidente: Rodrigo Buteler

Vicepresidente: Marcos Castro

Secretaria General: Natalia Almonacid

Prosecretario General: Duilio Minieri

Tesorero: Agustín Ríos

Protesorera: Belén Bavastri

También se definieron los vocales titulares y el resto de los órganos partidarios, incluyendo la Mesa Ejecutiva, la Asamblea General y la Junta Electoral.

Listas locales en toda la provincia

Además de la conducción central, el espacio presentó listas para 33 Mesas Locales Partidarias, cubriendo la totalidad de las autoridades en cada distrito.

Desde el sector destacaron que se trata del primer partido en Río Negro en completar este proceso de manera integral, con renovación total también en las juntas municipales.

Un nuevo ciclo político en el oficialismo rionegrino

El armado de “Renovación para Seguir Creciendo Juntos” consolida una nueva etapa dentro del oficialismo provincial, con el objetivo de fortalecer la estructura partidaria y proyectar nuevos liderazgos.

El proceso se da en línea con el recambio impulsado por la conducción saliente y marca el inicio de un nuevo ciclo dentro de Juntos Somos Río Negro, con foco en la representación territorial y la participación de nuevas generaciones.