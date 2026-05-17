​“Jugar como antes”: cientos de familias disfrutaron una tarde sin pantallas en Cipolletti 

Cientos de familias participaron este sábado de “Jugar como antes” en Parque Norte, una propuesta recreativa organizada por el municipio de Cipolletti para recuperar los juegos tradicionales y fomentar el encuentro familiar lejos de las pantallas. Bolitas, rayuela, barriletes y mates compartidos fueron protagonistas de una tarde cargada de nostalgia, diversión y

Cientos de vecinos participaron este sábado de la primera edición de “Jugar como antes” en Parque Norte, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Cipolletti para promover el encuentro familiar, los juegos tradicionales y una tarde lejos de las pantallas.

La jornada, organizada por la Dirección General de Deportes, convirtió al espacio verde en un gran punto de encuentro donde chicos, padres y abuelos compartieron actividades recreativas al aire libre, recuperando juegos clásicos que marcaron distintas generaciones.

Durante toda la tarde hubo bolitas, rayuela, soga, tejo, ajedrez, intercambio de figuritas y talleres de barriletes. Muchas familias llegaron con mates, reposeras y ganas de disfrutar una jornada distinta aprovechando el buen clima y el entorno natural del parque.

El objetivo principal de la iniciativa fue fomentar el juego compartido y fortalecer los vínculos familiares y comunitarios, en una época marcada por el uso cotidiano de celulares, computadoras y dispositivos electrónicos.

La actividad dejó escenas cargadas de nostalgia y emoción: abuelos enseñando a jugar a las bolitas, padres recordando las reglas de la rayuela y chicos descubriendo nuevas formas de divertirse lejos de las pantallas.

El director general de Deportes, Leandro Domini, destacó la convocatoria y el espíritu de la propuesta. “La idea era volver a encontrarnos en familia, recuperar esos juegos con los que crecimos muchos de nosotros y demostrar que se puede pasar una tarde increíble sin depender de una pantalla”, expresó.

Además, remarcó el valor social y emocional de la jornada. “Ver a los abuelos enseñándoles a los chicos, a los padres compartiendo juegos y a las familias enteras disfrutando juntas nos llena de alegría. Estos espacios fortalecen los vínculos y generan recuerdos que quedan para siempre”, agregó.

Desde el municipio adelantaron que este tipo de actividades continuarán desarrollándose en distintos sectores de la ciudad para seguir promoviendo hábitos saludables, el encuentro comunitario y el juego como herramienta de integración social.