​Jubilados desaparecidos en Chubut: el misterio sin resolver de Pedro Kreder y Juana Morales supera los cinco meses sin respuesta 

La desaparición de dos jubilados en Chubut mantiene en vilo a sus familias y a los investigadores, más de cinco meses después de que se perdiera el rastro de Pedro Alberto Kreder (80) y Juana Inés Morales (70). Aunque se desplegaron operativos con tecnología avanzada y se ofreció una recompensa millonaria, el caso sigue sin ninguna respuesta concreta y con múltiples interrogantes abiertos.

Según reconstruyeron los familiares, ambos partieron rumbo a Camarones el 11 de octubre de 2025, pero nunca llegaron a destino ni tuvieron comunicación. Días después, la camioneta Toyota Hilux fue hallada en un sector de Chubut de muy difícil acceso, cerrada con llave, con todas las pertenencias en su interior y el tanque lleno, aunque sin los celulares, alimentando las sospechas de una intervención externa, pese a que las pericias no confirmaron la participación de terceros.

La hija de Kreder, Gabriela, expresó que el recorrido inexplicable y las condiciones en que apareció el vehículo refuerzan las dudas sobre lo ocurrido: “Es imposible entender cómo llegó ahí”, destacando que su padre conocía perfectamente la ruta hacia Camarones. La hipótesis de un secuestro tampoco termina de cerrar, ya que nunca hubo pedido de rescate.

La camioneta quedó encajada en una zona muy llamativa.

Con el paso del tiempo, la esperanza de encontrarlos con vida se fue debilitando: “Por la edad de mi papá, sería un milagro. Si hubieran podido comunicarse, lo habrían hecho”, lamentó Gabriela. La familia insiste en que, aunque se utilizaron recursos importantes, la investigación no logró avanzar y las incógnitas permanecen vivas en el sur argentino.

Los jubilados desaparecieron en octubre sin dejar ningún rastro.

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno de los jubilados, en un intento por obtener información que permita esclarecer el caso que sacudió a Chubut. Mientras tanto, el misterio sobre Pedro Kreder y Juana Morales se mantiene intacto, reflejando la angustia de sus seres queridos y la complejidad de una desaparición que aún no encuentra explicación.

Sindicatos rechazan el pacto fiscal en Chubut

Los sindicatos rechazaron ampliamente el pacto fiscal.

Dirigentes sindicales municipales cuestionaron con dureza el pacto fiscal impulsado en Chubut y advirtieron que no aceptarán límites a las paritarias ni recortes a la autonomía de los municipios. Señalaron que la medida busca “armonizar” aumentos salariales en toda la provincia, imponiendo techos en tiempos y montos.

Marcela Fanego, referente de la Federación de Sindicatos Municipales, calificó el acuerdo como “anticonstitucional y desmedido”, denunciando que fue firmado sin consulta a los trabajadores. Los gremios ya iniciaron acciones en los Concejos Deliberantes y aseguraron que resistirán de manera conjunta para frenar su aprobación.