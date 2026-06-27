​IPROSS amplía la cobertura de prótesis, material quirúrgico y medicamentos 

IPROSS anunció la ampliación de la cobertura de prótesis y material quirúrgico, además de incorporar nuevos medicamentos al vademécum con mayores beneficios para sus afiliados.

Los afiliados de IPROSS contarán con una mejora en las prestaciones de la obra social provincial luego del anuncio realizado este viernes por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y la presidenta del organismo, Ivana Porro. La medida contempla una ampliación de la cobertura en prótesis, material quirúrgico y medicamentos, con el objetivo de brindar una mayor respuesta a las necesidades de las familias rionegrinas.

El anuncio se realizó durante una reunión en la que las autoridades repasaron las acciones y servicios que viene desarrollando la obra social para fortalecer la atención y ampliar el acceso a las prestaciones.

Aumenta la cobertura para prótesis y material quirúrgico

Uno de los principales cambios será la cobertura del 100% para prótesis y material quirúrgico de origen nacional, un beneficio que hasta ahora alcanzaba el 70%.

En el caso de los productos importados, la cobertura también tendrá un incremento significativo, ya que pasará del 50% al 80%, reduciendo el costo que deben afrontar los afiliados en tratamientos e intervenciones de alta complejidad.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la decisión busca garantizar un mayor acceso a estos insumos y acompañar a quienes requieren tratamientos médicos que implican importantes gastos.

Nuevos medicamentos en el vademécum

Además de la mejora en prótesis y materiales quirúrgicos, IPROSS incorporará nuevos medicamentos a su vademécum.

Según se informó, los tratamientos incluidos en los planes para enfermedades crónicas contarán con coberturas de hasta el 70%, ampliando las alternativas disponibles para los afiliados.

Durante el anuncio, Weretilneck destacó que la medida “mejora nuestra obra social y brinda más respuestas a las y los afiliados cuando más lo necesitan”.

Por su parte, Ivana Porro expresó que la ampliación de las prestaciones representa un paso importante para fortalecer el sistema de cobertura de la obra social.

“Estamos muy contentos, porque es en beneficio de nuestros afiliados. Seguiremos trabajando para acompañarlos, garantizar el mejor servicio y ampliar las coberturas”, afirmó.

Con estas modificaciones, IPROSS busca fortalecer la protección sanitaria de sus afiliados, ampliando el acceso a prestaciones esenciales y reduciendo el impacto económico que representan tratamientos de alta complejidad y medicamentos de uso prolongado.