​IPROSS acelera pagos y destina más de $231 millones para saldar reintegros atrasados 

La obra social de Río Negro avanza con un cronograma para regularizar prestaciones de enero a marzo. Buscan agilizar el sistema y mejorar el acceso a la salud de miles de afiliados.

El IPROSS puso en marcha un cronograma de pagos para regularizar los reintegros correspondientes a los últimos tres meses, con una inversión total superior a los $231 millones.

La medida apunta a saldar 2.663 prestaciones de enero, febrero y marzo, alcanzando a miles de afiliados y mejorando la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial.

Cronograma de pagos: cómo se distribuyen los desembolsos

El esquema comenzó el 9 de abril con un primer pago de $64.368.497, correspondiente a 694 prestaciones de enero.

Luego, el 16 de abril, se concretó un segundo desembolso de $68.451.294 para cubrir 887 prestaciones de febrero.

El proceso se completará la próxima semana con un tercer pago de $98.772.898,71, destinado a 1.082 prestaciones de marzo, lo que permitirá dejar al día los reintegros pendientes.

Objetivo: agilizar los reintegros y mejorar la atención

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que este ordenamiento busca reducir los tiempos de respuesta y garantizar el acceso a los servicios de salud.

La iniciativa se enmarca en una política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck, orientada a optimizar la gestión y fortalecer el sistema sanitario.

Cómo funcionará el sistema a partir de ahora

Con la regularización en marcha, el objetivo es que los nuevos reintegros ingresen en un esquema más ágil de resolución, siempre que cuenten con la autorización correspondiente tras auditoría.

Los afiliados tienen un plazo de 90 días desde la fecha de la prestación para presentar la documentación en las delegaciones del IPROSS.

Reintegros por discapacidad y generales: cómo está el sistema

Actualmente, el sistema contempla dos líneas principales. Por un lado, los reintegros vinculados a discapacidad, que se encuentran al día y se abonan a mes vencido, con un promedio mensual cercano a los $900 millones.

Por otro lado, los reintegros generales —que son los que se están regularizando— incluyen prestaciones como rehabilitación, terapias, traslados, alojamientos, prótesis, medicamentos esenciales y prácticas autorizadas.

Qué deben hacer los afiliados con pagos pendientes

Desde el organismo indicaron que quienes no hayan percibido su reintegro pueden acercarse a la delegación correspondiente para revisar su situación y gestionar una solución.

Además, se evalúan actualizaciones en los montos de cobertura debido al aumento de los costos prestacionales, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo y aliviar el impacto económico en los afiliados.

Este proceso de normalización marca un paso clave para ordenar el sistema y mejorar la calidad del servicio en toda la provincia.