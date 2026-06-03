​Investigan las causas del incendio en el depósito de La Anónima 

La investigación por el incendio que afectó el centro de distribución regional de La Anónima avanza con las primeras pericias y testimonios. Los indicios preliminares descartan, por el momento, un origen intencional del fuego y apuntan a una construcción abandonada lindera como posible punto de inicio del siniestro.

El Ministerio Público Fiscal inició una investigación para determinar cómo se originó el incendio que afectó al centro de distribución regional de La Anónima, ubicado sobre calle Tres Arroyos 643.

Tras el siniestro, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Bomberos Voluntarios, personal policial, Protección Civil, la Brigada de Investigaciones y especialistas del Gabinete de Criminalística.

De acuerdo con los primeros indicios reunidos durante las tareas iniciales, el fuego no habría sido provocado de manera intencional. Las hipótesis preliminares señalan que las llamas habrían ingresado al predio desde una construcción abandonada ubicada en un terreno colindante.

Como parte de la investigación, los funcionarios judiciales tomaron declaraciones a trabajadores de la empresa, incluyendo responsables internos y externos de la planta, así como personal de seguridad. Según informaron, los testimonios coinciden en la descripción del inicio del incendio y en la secuencia de los hechos observados durante la emergencia.

Además, los investigadores trabajan para recuperar las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. Si bien los equipos físicos donde se almacenaban las grabaciones fueron destruidos completamente por el fuego, existe la posibilidad de acceder al material a través de copias de respaldo almacenadas en la nube.

Las imágenes podrían resultar clave para reconstruir el origen y la propagación del incendio.

Una vez que las llamas sean extinguidas por completo y las condiciones de seguridad lo permitan, peritos especializados de Bomberos realizarán una inspección exhaustiva en el lugar para elaborar un informe técnico preliminar que permita avanzar en la determinación de las causas del siniestro.

La investigación continúa en curso y, por el momento, no existen elementos que indiquen la intervención intencional de terceros en el origen del incendio.