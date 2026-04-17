​Investigan amenazas en el CET 30 de Cipolletti: se hizo la denuncia a la Policía para que intervenga la Justicia 

El hallazgo ocurrió en el baño de varones del establecimiento sobre calle Paraguay. Activaron el protocolo educativo y realizaron una denuncia policial.

Cipolletti.- Un episodio de preocupación se registró en el Centro Educativo Tecnica Nº 30 de Cipolletti, donde se detectaron amenazas escritas en el baño de varones del establecimiento. Ante la situación, las autoridades activaron el protocolo correspondiente y dieron intervención a la Policía para avanzar con la investigación.

Según se informó a las familias, el hecho ya fue denunciado formalmente, mientras se intenta identificar a los estudiantes responsables.

Amenazas en el CET 30: activaron el protocolo educativo

Desde la institución indicaron a las familias que se aplicó el protocolo establecido por la Dirección de Educación ante este tipo de situaciones, consideradas de gravedad.

Además, remarcaron que las amenazas constituyen un posible delito, por lo que la escuela también lo encuadra como una transgresión grave dentro de los Acuerdos Escolares de Convivencia (AEC).

Investigación en curso para identificar a los responsables

Las autoridades del establecimiento señalaron que trabajan para determinar quiénes fueron los autores de los mensajes escritos en los sanitarios.

En paralelo, se dio aviso a la Policía para que intervenga la Justicia y se avance en las actuaciones correspondientes.

Clases normales y medidas para reforzar la seguridad

Desde la escuela confirmaron que el lunes habrá clases con normalidad. Sin embargo, se adoptarán medidas adicionales en conjunto con la Dirección de Escuelas Técnicas y el área de supervisión, que ya se encuentran al tanto de lo ocurrido.

El objetivo será reforzar la seguridad institucional y garantizar un entorno adecuado para estudiantes y docentes.

El hecho generó inquietud entre las familias, que fueron notificadas oficialmente por la institución. Desde la conducción escolar pidieron tranquilidad y aseguraron que se actuó de manera inmediata siguiendo los protocolos vigentes.