​Interceptaron en Cipolletti un vehículo con pedido de secuestro judicial vigente 

El conductor intentó evadir un control del Cuerpo de Seguridad Vial sobre el Tercer Puente, pero fue alcanzado a pocos metros. Al verificar los datos del rodado, los efectivos constataron que tenía un pedido de secuestro judicial activo desde 2019.

Un hombre de 40 años fue interceptado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti luego de intentar eludir un control preventivo que se realizaba sobre el Tercer Puente, uno de los principales accesos que conectan las ciudades de Neuquén y Cipolletti.

El episodio ocurrió durante un operativo de rutina, cuando los efectivos advirtieron que el conductor de un Citroën C4 Cactus, que circulaba en dirección hacia Cipolletti, ignoró las señales de detención y continuó su marcha hacia la rotonda de la Ruta Nacional 151.

Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado utilizando balizas, sirenas y señalización preventiva para advertir al resto de los automovilistas. La intervención se extendió por pocos minutos y finalizó a unos 100 metros de la rotonda, donde el vehículo fue finalmente detenido sin que se registraran incidentes.

Una vez identificado el conductor, los efectivos realizaron las consultas correspondientes en los sistemas oficiales de verificación vehicular. Como resultado, detectaron que el automóvil registraba un pedido de secuestro judicial vigente desde octubre de 2019, relacionado con una causa civil por cobro ejecutivo.

Tras la constatación, el hombre fue trasladado para completar las diligencias de identificación y las actuaciones judiciales correspondientes. En tanto, el vehículo y su llave de encendido quedaron secuestrados y a disposición de la Justicia.

Desde la Policía destacaron que el procedimiento se desarrolló de manera rápida y segura, sin generar riesgos para terceros ni afectar la circulación en el sector.