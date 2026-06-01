​Intentaron arrojar un paquete a la cárcel de Cipolletti y fue interceptado por penitenciarios 

Personal del Establecimiento de Ejecución Penal N°5 detectó a una persona merodeando el perímetro y evitó el ingreso de un envoltorio con chips telefónicos, papelillos, alimentos y una sustancia blanca que quedó bajo análisis.

La rápida intervención del personal del Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro permitió frustrar el ingreso de un paquete arrojado desde el exterior hacia el interior del Establecimiento de Ejecución Penal N°5 de Cipolletti.

El hecho ocurrió cuando un agente que realizaba tareas de vigilancia observó a una persona merodeando a unos 50 metros del perímetro externo de la unidad. Al advertir la situación, el efectivo dio la voz de alto, pero el sospechoso desoyó la orden y lanzó un envoltorio que logró superar el cerco de seguridad antes de escapar.

Tras activar el protocolo de prevención, los agentes localizaron el paquete dentro del predio carcelario pocos minutos después. Durante la inspección, realizada bajo estrictas medidas de seguridad y con registro audiovisual, se constató que contenía tres paquetes de papelillos, dos bolsas con una sustancia blanca en polvo, productos alimenticios como chocolate, alfajores y café, además de tres chips de telefonía móvil.

La presencia de los chips y de la sustancia en polvo despertó el interés de los investigadores. Por tal motivo, se dio intervención a la Justicia Federal, que ordenó el secuestro de todos los elementos hallados y la realización de pericias.

Según se informó, el narcotest practicado sobre la sustancia arrojó resultado negativo para cocaína. No obstante, el material quedó bajo custodia para estudios complementarios que permitan determinar su composición.

Desde el Servicio Penitenciario destacaron que el procedimiento evidenció la importancia de los controles permanentes y la vigilancia preventiva para evitar el ingreso de elementos no autorizados a la unidad carcelaria.