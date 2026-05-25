​Intendente de Río Grande advirtió por la eliminación de subsidios al gas en Tierra del Fuego 

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, cuestionó con dureza la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados que modifica el régimen de subsidios al gas en las denominadas Zonas Frías. El jefe comunal sostuvo que la medida pone en riesgo a miles de familias de Tierra del Fuego y que se trata de decisiones tomadas “desde Buenos Aires” sin contemplar la realidad del sur.

Pérez remarcó que en la provincia el consumo energético es muy superior al de otras regiones y que la calefacción “no es una opción, es una necesidad para vivir”. Según advirtió, si la iniciativa avanza en el Senado, los hogares patagónicos podrían quedar sujetos a lo que el Gobierno Nacional decida reconocer sobre una protección histórica que garantizaba tarifas diferenciadas, incluyendo a Tierra del Fuego.

El intendente vinculó la medida con un “nuevo retroceso” para su territorio, que se suma a las dificultades en salarios, empleo, industria y salud. En su mensaje en redes sociales, insistió en que la eliminación de garantías sobre los subsidios al gas desconoce las condiciones extremas del invierno fueguino y afecta directamente la calidad de vida de la población.

Tierra del Fuego y la Patagonia piden que se mantenga el subsidio al gas.

La discusión sobre los subsidios energéticos en el sur del país se da en un contexto de tensiones políticas y económicas, donde los municipios reclaman que se mantengan los beneficios por razones climáticas y sociales. En ese sentido, Pérez subrayó que la decisión de Diputados abre un escenario incierto para miles de familias que dependen de la asistencia estatal para afrontar los costos de calefacción.

Miles de hogares necesitan de este beneficio de Zona Fría.

Con la mirada puesta en el Senado, la dirigencia política de Tierra del Fuego espera que se revierta la iniciativa y se mantenga la protección histórica para la región. Mientras tanto, la advertencia del intendente de Río Grande es el temor de miles de familias que viven en el sur del país bajo condiciones crudas en invierno y que dependen exclusivamente de este beneficio indispensable.

Tierra del Fuego terminó la vigilancia epidemiológica por hantavirus en Ushuaia

La provincia trabaja intensamente para evitar nuevos escándalos con el hantavirus.

El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, junto a especialistas del Instituto Malbrán, concluyó un operativo de cuatro días de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ushuaia. Se colocaron trampas en sectores clave como el Parque Nacional, la Reserva Playa Larga y el relleno sanitario, sin registrarse capturas del ratón colilargo, principal reservorio del virus en la región.

Los resultados preliminares indican que solo se capturó un roedor urbano no asociado a la transmisión del hantavirus, aunque las muestras serán analizadas en Buenos Aires para descartar cualquier riesgo. El operativo incluyó además una capacitación técnica en el Hospital Regional Ushuaia, que permitirá a la provincia avanzar en diagnósticos moleculares propios y fortalecer la respuesta sanitaria frente a eventuales casos sospechosos.