​Incorporan la Lengua de Señas en escuelas rionegrinas 

El programa se implementará en Viedma con estudiantes y docentes. La iniciativa busca fortalecer la inclusión a través de la Lengua de Señas Argentina (LSA).

El Gobierno de Río Negro puso en marcha una experiencia piloto para incorporar la Lengua de Señas Argentina (LSA) en las aulas, con el objetivo de ampliar las herramientas de comunicación y promover la inclusión educativa.

El programa tendrá su punto de partida en Viedma, donde comenzará a aplicarse en instituciones educativas seleccionadas.

Prueba piloto en primaria y secundaria

La iniciativa se implementará en la ESRN 18 y en la Escuela Primaria 347, alcanzando a estudiantes de 6° y 7° grado del nivel primario, y de 1° y 2° año del secundario.

El proyecto contempla la participación de referentes sordos y un docente oyente, quienes trabajarán directamente con los alumnos para enseñar la lengua de señas.

Trabajo conjunto con la comunidad sorda

El desarrollo de la propuesta se realizó en articulación con la Asociación de Sordos de Viedma y la Dirección de Educación Inclusiva del Ministerio de Educación.

Desde el área destacaron que la iniciativa apunta a generar herramientas concretas de comunicación y a fortalecer la integración de estudiantes sordos dentro del sistema educativo.

Marco legal y formación integral

El proyecto se enmarca en la Ley Nacional 27.710 y la Ley Provincial 5582, que promueven el reconocimiento de la LSA como lengua natural de la comunidad sorda.

Además, la capacitación no solo estará dirigida a estudiantes, sino también a docentes, incorporando contenidos dentro del currículo escolar.

Inclusión en actos escolares y vida cotidiana

Entre las acciones previstas, se trabajará junto a docentes para incorporar la lengua de señas en actividades escolares, como la Promesa de la Bandera.

Desde la Asociación de Sordos destacaron que esta iniciativa “abre la puerta” a una mayor inclusión, permitiendo que más personas puedan comunicarse y compartir espacios en igualdad de condiciones.

Un paso hacia una educación más inclusiva

La experiencia piloto será evaluada para su posible expansión a otras escuelas de la provincia.

El objetivo es consolidar un modelo educativo más inclusivo, que garantice el acceso a la comunicación y promueva la igualdad de oportunidades para toda la comunidad.