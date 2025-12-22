​Incendios forestales: así funciona el avión con tecnología de INVAP que refuerza la lucha contra el fuego 

Durante el incendio en el cerro Runge, en Bariloche, se realizó el primer vuelo de prueba del avión de observación con tecnología desarrollada por INVAP, una nueva herramienta que el SPLIF suma para mejorar la detección temprana y el ataque rápido de incendios forestales.

Durante el reciente incendio registrado en la ladera del cerro Runge, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, se concretó el primer vuelo de prueba del avión de observación equipado con tecnología desarrollada por INVAP, una innovación que el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) incorpora para fortalecer las tareas de prevención, monitoreo y respuesta ante emergencias ígneas.

La novedad fue destacada por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien remarcó la importancia estratégica de sumar esta aeronave con tecnología de última generación. “Sumamos tecnología para cuidar nuestro territorio y a nuestra gente”, expresó el mandatario provincial.

Monitoreo en tiempo real y alta precisión

El avión cuenta con cámaras ópticas e infrarrojas, sensores especializados y sistemas de telemetría, que permiten analizar el comportamiento del fuego en tiempo real. Estas herramientas posibilitan detectar focos activos, puntos calientes y zonas de riesgo, incluso en sectores de difícil acceso, mejorando significativamente la toma de decisiones operativas.

Las imágenes del vuelo de prueba fueron difundidas por el propio Gobernador a través de sus redes sociales. En el material audiovisual se puede observar el funcionamiento de la visión térmica y otros indicadores clave para el seguimiento del incendio y su evolución.

Cómo funciona el avión observador

El sistema se monta sobre una aeronave Jabiru J-430, propiedad de INVAP, y permite transmitir imágenes en tiempo real al centro de monitoreo de la Central del SPLIF Bariloche. Esta capacidad resulta fundamental para evaluar la intensidad del fuego, las condiciones del entorno y la dinámica de los focos, optimizando la coordinación de los recursos en el terreno.

Hacia una incorporación permanente

La prueba realizada en el cerro Runge forma parte de un plan integral que incluyó la capacitación específica de combatientes y personal técnico en tareas de observación aérea. Una vez finalizados los ajustes operativos, el sistema podrá incorporarse de manera permanente al esquema provincial de prevención y combate de incendios forestales, fortaleciendo la respuesta temprana ante este tipo de emergencias.