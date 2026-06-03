​Incendio en La Anónima de Cipolletti: podrían registrarse faltantes en más de 30 sucursales 

La empresa confirmó que el incendio destruyó gran parte de su centro de distribución en Cipolletti. No hubo heridos ni víctimas fatales, pero el siniestro podría afectar el abastecimiento de más de 30 sucursales de la región durante los próximos días.

La Anónima informó que el incendio que destruyó gran parte de su centro de distribución de Cipolletti podría generar inconvenientes temporales en la distribución de mercadería hacia distintas sucursales de la región.

El siniestro ocurrió durante la madrugada y afectó una instalación considerada estratégica dentro de la red logística de la compañía, desde donde se abastece a más de 30 supermercados en Río Negro y Neuquén.

A pesar de la magnitud del incendio, la empresa confirmó que no hubo víctimas ni personas lesionadas. “Afortunadamente, gracias a la rápida actuación de los equipos de emergencia y a la evacuación preventiva, no se registraron personas heridas ni víctimas fatales, debiendo lamentarse únicamente daños materiales”, señalaron desde la compañía.

Qué pasará con el abastecimiento de las sucursales

La empresa reconoció que el incendio podría tener consecuencias operativas durante los próximos días mientras se reorganiza la logística regional. “Como consecuencia de este incidente, es posible que en los próximos días algunas operaciones de abastecimiento y distribución se vean afectadas”, indicaron en un comunicado.

Ante este escenario, la cadena aseguró que activó de inmediato un plan de contingencia para minimizar el impacto en los clientes y garantizar la llegada de mercadería a las sucursales. “Desde el primer momento, la compañía activó protocolos de contingencia y se encuentra trabajando para readecuar la operatoria logística”, agregaron.

Algunas sucursales de Cipolletti, Cinco Saltos y otras localidades de Río Negro y Neuquén podrían depender temporalmente de otros centros de distribución hasta que la situación logre normalizarse.

Un depósito clave para la Patagonia

El centro de distribución afectado cumple un rol fundamental dentro de la estructura logística de La Anónima.

Desde esas instalaciones se coordina el abastecimiento de más de 30 sucursales, por lo que el incendio representa uno de los golpes operativos más importantes que sufrió la empresa en la región en los últimos años.

Por estas horas continúan las tareas de evaluación de daños para determinar el alcance total de las pérdidas materiales.

Investigan las causas del incendio

Mientras avanzan las pericias, la empresa aseguró que colaborará con las autoridades para determinar cómo se originó el fuego.

Además, destacó el trabajo realizado por bomberos de distintas localidades, fuerzas de seguridad, organismos de emergencia y autoridades que participaron durante varias horas en el operativo para controlar las llamas.

La investigación será clave para establecer las causas del incendio y definir los pasos que seguirá la compañía para recuperar plenamente una pieza fundamental de su red logística en la Patagonia.