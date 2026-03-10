​Imputaron y dictaron prisión preventiva para dos acusados por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera 

La Justicia formuló cargos contra dos hombres por el crimen del joven de 20 años ocurrido el 1 de marzo en el barrio Antártida Argentina. Permanecerán detenidos durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

Cipolletti.- La Justicia de Río Negro imputó este martes a dos hombres acusados por el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera, el joven de 20 años asesinado a tiros en Cipolletti. La jueza de Garantías resolvió además dictar prisión preventiva por cuatro meses mientras avanza la investigación penal.

La audiencia de formulación de cargos se realizó en el Foro Penal de Cipolletti. Allí el fiscal del caso atribuyó a los sospechosos el delito de homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas y por el uso de arma de fuego, en concurso real con portación de arma de guerra, en calidad de coautores.

Cómo ocurrió el crimen de Emmanuel Uriel Aguilera en Cipolletti

De acuerdo con la acusación fiscal, el ataque ocurrió entre la medianoche del 1 de marzo de 2026 y las primeras horas del día siguiente.

Según la reconstrucción presentada en la audiencia, los dos imputados habrían actuado junto a otras dos personas que aún no fueron identificadas. El grupo se habría organizado previamente y se trasladó en una camioneta por el barrio Antártida Argentina, donde esperaron el momento para atacar a un hombre con quien mantenían conflictos previos.

En ese contexto, se detuvieron frente a una vivienda donde creían que se encontraba su objetivo y abrieron fuego de manera indiscriminada.

Disparos con armas de grueso calibre y la muerte del joven

La investigación sostiene que los atacantes realizaron al menos 15 disparos utilizando armas de fuego de calibre 9 milímetros y calibre .40.

Uno de los proyectiles impactó en Aguilera, provocándole heridas fatales. Tras el ataque, los agresores escaparon del lugar.

La víctima murió como consecuencia del disparo recibido durante la balacera.

Por qué la Justicia dictó prisión preventiva por cuatro meses

El fiscal solicitó la prisión preventiva al considerar que existen riesgos procesales, principalmente la posibilidad de que los acusados entorpezcan la investigación.

Entre los argumentos mencionó que los imputados conocen a los testigos y sus domicilios, lo que podría afectar la recolección de pruebas.

También planteó riesgo de fuga. Según explicó, no fueron encontrados en sus viviendas durante los allanamientos, no acreditaron arraigo y lograron mantenerse prófugos hasta presentarse posteriormente junto a sus abogados.

La defensa cuestionó la acusación y pidió prisión domiciliaria

Durante la audiencia, los defensores particulares rechazaron la imputación. Sostuvieron que no existen pruebas contundentes que vinculen a sus asistidos con el homicidio y señalaron que los elementos de convicción presentados por la fiscalía serían insuficientes o poco claros.

Además, solicitaron que en lugar de prisión preventiva se dispusiera una medida cautelar de cumplimiento domiciliario.

La investigación tendrá cuatro meses de plazo

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías resolvió tener por formulados los cargos y habilitar la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

En la misma resolución ordenó que los dos imputados permanezcan detenidos durante ese mismo período, mientras la fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer el homicidio de Emmanuel Uriel Aguilera.