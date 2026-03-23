​Imputaron por tentativa de homicidio a un hombre tras los disturbios en el Club Cipolletti 

El acusado, de 28 años, habría atacado a la víctima por la espalda con un arma blanca durante los enfrentamientos del 18 de marzo. La Justicia ordenó cuatro meses de detención.

La Justicia imputó a un hombre de 28 años por el delito de tentativa de homicidio en el marco de los disturbios ocurridos el pasado 18 de marzo en inmediaciones del Club Cipolletti, en la ciudad de Cipolletti. Además, se dispuso su prisión preventiva por el plazo de cuatro meses.

La acusación fue formulada por el Ministerio Público Fiscal, que sostuvo que el hecho ocurrió durante un enfrentamiento entre unas 60 personas que se encontraban despidiendo al plantel de fútbol.

El ataque: una agresión por la espalda con arma blanca

Según la imputación fiscal, el episodio se registró alrededor de las 21:40 en el ingreso al club sobre calle O’Higgins al 180.

En ese contexto de disturbios, el imputado habría atacado a la víctima por la espalda con un elemento cortopunzante, provocándole heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

La acusación y las pruebas presentadas

La jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos como autor de tentativa de homicidio, en base a los artículos 79, 42 y 45 del Código Penal.

Entre las pruebas mencionadas por la fiscalía se encuentran entrevistas a testigos, un informe preliminar del Gabinete de Criminalística, certificados médicos y el análisis de imágenes de cámaras de seguridad que ubicarían al acusado en el lugar del hecho.

Prisión preventiva por riesgo de entorpecer la investigación

Tras la imputación, la fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación.

“Necesitamos que quienes deban declarar lo hagan con tranquilidad”, argumentaron desde el Ministerio Público Fiscal, al tiempo que remarcaron la existencia de abundante evidencia en el legajo.

La defensa penal pública no presentó objeciones ni a la imputación ni a la medida cautelar.

Detención y avance de la causa

La audiencia se realizó luego de que el equipo fiscal y la Policía avanzaran en el análisis de pruebas. El sábado pasado se solicitó la orden de detención, se concretó un allanamiento y finalmente el acusado fue aprehendido tras presentarse en la Unidad 4ª.

La jueza interviniente dispuso que la prisión preventiva se extienda por cuatro meses, el mismo plazo fijado para la investigación preliminar del caso.