​Imputaron al acusado de provocar el incendio que dejó dos muertos en Cipolletti 

La Justicia formuló cargos contra un hombre señalado como autor del incendio intencional ocurrido el 17 de noviembre, en el que murieron Juan Aníbal Seferino Cuerda y Pablo Franco Davies. Quedó detenido con prisión preventiva por cuatro meses.

Un hombre fue imputado este viernes como autor del incendio que provocó la muerte de dos personas en una vivienda del barrio San Lorenzo el pasado 17 de noviembre. Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza de Garantías ordenó su prisión preventiva durante los cuatro meses que durará la investigación penal.

El Ministerio Público Fiscal lo acusó por el delito de homicidio agravado por alevosía mediante la utilización de un medio idóneo para crear un peligro común y para procurar la impunidad para sí y para otro, en calidad de autor.

Según la acusación, el hecho ocurrió pasadas las 17 en la casa ubicada en Río Gallegos 174, donde vivían las víctimas fatales: Juan Aníbal Seferino Cuerda (“el Aníbal”) y Pablo Franco Davies (“Gamuza”). En el interior también se encontraban un hombre y una mujer. El lugar funcionaba como hospedaje transitorio para personas en situación de calle y con consumo problemático.

De acuerdo con la teoría fiscal, esa tarde el imputado habría ingresado al inmueble con la intención de matar a Cuerda, quien dormía en la cocina, utilizando un líquido combustible. El fuego comenzó en el living-comedor y se propagó rápidamente, generando un peligro para todos los presentes.

La Fiscalía indicó que Cuerda no tenía lesiones ni signos de defensa, por lo que se presume que fue prendido fuego mientras dormía. Davies, en cambio, intentó evitar la agresión, pero fue atacado con un arma blanca y recibió al menos 11 heridas cortantes. Luego, en un intento de eliminar evidencia y asegurar su impunidad, el acusado lo habría rociado con combustible. Davies sufrió quemaduras en el 80% del cuerpo e inhalación de monóxido de carbono, lo que provocó su muerte horas más tarde en el hospital.

Tras iniciar el incendio, el imputado huyó en un Peugeot 208. La Fiscalía solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. La defensa no se opuso a la formulación de cargos y pidió acceso al material probatorio, incluidas las grabaciones de cámaras de seguridad.

La jueza dio por acreditada la formulación de cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses, dictando prisión preventiva por el mismo plazo.

El imputado había estado prófugo y se entregó el 26 de noviembre en una comisaría de Cinco Saltos, acompañado por su abogada. Además, otra persona permanece detenida y acusada como partícipe necesario del doble homicidio.