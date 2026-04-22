​Imputaron a un hombre tras un allanamiento por una máquina millonaria robada 

La acusación se formalizó en el Foro Penal local por el presunto vínculo con una maquinaria de alto valor denunciada como robada. El hecho derivó en un operativo policial que terminó con una persecución y su posterior detención.

Cipolletti.- Un hombre fue imputado este martes en el Foro Penal de Cipolletti tras ser acusado de encubrimiento en concurso real con atentado y resistencia a la autoridad. La investigación lo señala por haber recibido una maquinaria de alto valor que habría sido sustraída de manera ilícita a una empresa regional.

La jueza de Garantías dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses, luego de que la fiscalía expusiera la secuencia de los hechos.

Allanamiento en un predio rural al norte de Cipolletti

El primero de los episodios ocurrió el 26 de febrero pasado alrededor de las 12:15, cuando personal de la Comisaría 32° del barrio La Paz realizó un allanamiento en un predio rural ubicado al norte de la ciudad.

En el lugar se detectó la presencia de una costosa máquina desarenadora, perteneciente a una empresa regional que había denunciado su robo en agosto de 2024. Según la investigación, el imputado la habría adquirido o recibido con indicios suficientes para sospechar su origen ilícito.

Una máquina millonaria y sospechas de origen ilícito

La maquinaria secuestrada es una desarenadora de alto valor, utilizada en tareas productivas y de gran importancia para el sector regional. La fiscalía sostiene que el imputado no podía desconocer su procedencia irregular, lo que encuadraría el delito de encubrimiento.

El caso forma parte de una investigación más amplia sobre la sustracción del equipo denunciado meses atrás por una firma de la región.

Violenta reacción durante el operativo policial

El segundo hecho ocurrió inmediatamente después del allanamiento. Según la acusación, el imputado reaccionó de manera agresiva, tomó un hierro de aproximadamente un metro y medio y persiguió a testigos y efectivos policiales.

La situación escaló dentro del predio, hasta que logró expulsarlos del lugar y cerrar el acceso con un candado. Luego se subió a una camioneta RAM y escapó del sitio.

Persecución y detención a pocas cuadras

Minutos después, el operativo policial permitió ubicar al sospechoso en la esquina de calles La Esmeralda y Arturo Illia, donde fue detenido tras una breve persecución.

El episodio fue incorporado a la causa como “atentado y resistencia a la autoridad”, sumándose al cargo principal de encubrimiento.

Avance de la causa judicial

La defensa oficial no objetó la formulación de cargos y consideró que el hecho expuesto por la fiscalía era claro y objetivo. Con la decisión judicial, la investigación continuará durante los próximos cuatro meses en etapa penal preparatoria.