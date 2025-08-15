​Identificaron al motociclista que murió tras chocar con un poste en Cipolletti 

Walter Gutiérrez, de 32 años, perdió la vida en un accidente sobre calle Julio Dante Salto. Su acompañante resultó herido y fue trasladado al hospital local.

Cipolletti.- Un trágico accidente ocurrió anoche en Cipolletti cuando un motociclista impactó contra un poste de luz sobre calle Julio Dante Salto, frente al club Los Cerezos, a pocos metros de la Ruta 22.

Fuentes policiales confirmaron que la víctima fue identificada como Walter Gutiérrez, oriundo de la ciudad, quien conducía la moto. Su acompañante también es vecino de Cipolletti y sufrió una fractura, por lo que fue trasladado al hospital local.

El comisario Luis Balboa informó que el hecho se produjo alrededor de las 23, cuando una pareja de vecinos encontró la moto caída y a los ocupantes tendidos en la vía pública. Uno de ellos no respondía.

Peritos de la policía trabajaron en el lugar, realizando mediciones para determinar la velocidad y dirección de la motocicleta antes del impacto. La investigación aún continúa para establecer las causas del accidente.