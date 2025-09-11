​Homicidio de Julián Dobra: desbloquearon su celular y detuvieron a un séptimo sospechoso 

La Procuración General logró acceder al teléfono de la víctima en Viedma gracias a una actualización del software forense. Un joven de 18 años fue detenido en el barrio Quinta 25 y será imputado en las próximas horas.

La investigación por el homicidio de Julián Dobra, ocurrido en General Roca, sumó este jueves un avance clave: especialistas de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General lograron abrir el celular de la víctima en Viedma.

Actualmente, se realiza la extracción forense de los datos contenidos en el dispositivo.

En paralelo, la Fiscalía confirmó la detención de un joven de 18 años, quien será formalmente imputado en las próximas horas. Se trata del séptimo sospechoso en la causa, identificado a partir del análisis de otros teléfonos celulares secuestrados a imputados menores de edad, donde se hallaron imágenes tomadas en horarios posteriores a la desaparición de Dobra.

El desbloqueo del aparato se concretó gracias a una actualización del software Cellebrite Inseyets Pro UFED, una herramienta de investigación digital cuya licencia anual asciende a casi 200 mil dólares.

Hasta ahora, el teléfono de Dobra era uno de los pocos dispositivos —entre los 39 secuestrados en la causa— que no había podido ser abierto por incompatibilidad técnica.

Con este avance, se dejó sin efecto el trámite para enviar el celular a un laboratorio de Brasil. Los datos que se obtengan serán determinantes para reconstruir las últimas comunicaciones de Julián y esclarecer con quién habló y en qué términos, especialmente en los días previos a su muerte.

La detención de este séptimo imputado se concretó durante dos allanamientos realizados en el barrio Quinta 25, donde se secuestró evidencia que será incorporada al expediente.