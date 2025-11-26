​Hallaron el cuerpo de una de los tres personas desaparecidas en el río Negro 

Las autoridades confirmaron que pertenece a uno de los tres integrantes de la colonia menonita arrastrados por la corriente, aunque aún no se pudo establecer su identidad.

Durante el operativo de búsqueda en el río Negro, se halló el cuerpo de uno de los tres integrantes de una colonia menonita que habían desaparecido el domingo por la tarde en General Conesa.

Si bien las autoridades confirmaron que el cadáver pertenece al grupo familiar, aún no se logró establecer de cuál de ellos se trata.

El trágico episodio ocurrió en el campo La Asunción, ubicado sobre la Ruta 53, en dirección a Guardia Mitre. De acuerdo con el relato policial, Ana Neufeld, de 16 años, ingresó al río en una zona de fuerte corriente y fue arrastrada rápidamente. Su padre, Jacobo, y su hermano, David, se arrojaron al agua para intentar rescatarla, pero también desaparecieron.

La denuncia fue realizada alrededor de las 16.15 por un trabajador metalúrgico que estaba en el lugar y presenció la secuencia. Inmediatamente se desplegó un operativo con la Brigada Rural, Prefectura Naval Argentina, bomberos y personal policial.

Hallazgo y búsqueda reforzada

Durante los rastrillajes de este lunes, que incluyeron el uso de drones del Cuerpo de Criminalística, se encontró un cuerpo en el cauce del río. Luego de ser retirado y examinado, las autoridades confirmaron que corresponde a uno de los tres desaparecidos, pero la identificación aún está pendiente.

Mientras tanto, continúa la búsqueda por agua y por tierra de los otros dos integrantes de la familia.

Fuentes policiales explicaron que la familia desconocía las condiciones del lugar, que presenta múltiples brazos del río y sectores donde la corriente se acelera, generando un riesgo extremo para quienes ingresan al agua. La familia se había mudado hace poco tiempo al predio, tras residir en La Pampa.