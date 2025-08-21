​Hallan a los tres turistas extraviados en el Cerro López 

Personal de Club Andino Bariloche, Parques Nacionales y el municipio logró rescatar a tres turistas que se habían perdido en un sendero del Cerro López, entre el mirador del Brazo Tristeza y Palotinos. Dos fueron hallados durante la madrugada y el tercero este miércoles temprano.

Tres turistas que se habían extraviado en la zona del Cerro López, en Bariloche, fueron rescatados gracias al trabajo conjunto de la Comisión de Auxilio (CAX) del Club Andino, Parques Nacionales y empleados del Parque Municipal Llao Llao.

El llamado de emergencia se produjo alrededor de las 20:00 horas del martes, cuando los excursionistas se perdieron en un sendero de montaña conocido como Palotinos, en cercanías del mirador del Brazo Tristeza.

Dos de los turistas fueron localizados durante la madrugada y trasladados hacia la base de la montaña en Bahía López cerca de las 3:00 de la mañana. Según informaron, habían perdido contacto con una tercera persona que no respondía a las llamadas, probablemente por falta de señal en la zona.

La búsqueda del tercer extraviado se prolongó hasta la mañana de este miércoles, cuando alrededor de las 10:00 horas se confirmó su hallazgo. Hasta el momento, las autoridades no brindaron detalles sobre la identidad ni el estado de salud de los rescatados.

El operativo puso de manifiesto la coordinación entre distintas fuerzas de rescate, asegurando la seguridad de los turistas en un terreno de montaña de difícil acceso.