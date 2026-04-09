​Ganó en la quiniela, cobró el premio y la Justicia le impuso un bozal digital 

Una mujer de El Bolsón recibió los $21.000 de un premio de quiniela tras un reclamo judicial, pero ahora tiene prohibido hablar del caso en redes sociales y no podrá ingresar a la agencia.

Una mujer de El Bolsón que reclamó judicialmente el pago de un premio de quiniela tras la negativa de la agencia, resolvió la cuestión económica rápidamente, pero derivó en una medida judicial que restringe sus publicaciones en redes sociales y formaliza la decisión del comercio de negarle el ingreso.

Reclamo en la Justicia de Paz y cobro del premio

El caso se tramitó en el Juzgado de Paz local, donde la demandante solicitó el pago de $21.000 correspondientes a un premio obtenido en la quiniela. La propietaria de la agencia depositó el dinero en el juzgado antes de la audiencia y notificó que no asistiría, saldando así el reclamo económico de forma anticipada.

La derivación del conflicto: redes sociales y afectación comercial

Durante el proceso, la dueña de la agencia argumentó que la mujer había realizado publicaciones en redes sociales que dañaban su actividad comercial y su nombre. El juez evaluó este punto y consideró que, dado que el conflicto económico había sido resuelto rápidamente, no había justificación para mantener exposiciones públicas sobre el caso.

Bozal digital y alcance de la prohibición

La resolución judicial establece que la ganadora del premio no podrá emitir, publicar ni difundir contenidos que mencionen a la propietaria o a la agencia en redes sociales, servicios de mensajería o cualquier otro medio. La prohibición incluye textos, imágenes, audios y videos, propios o compartidos, y su incumplimiento puede derivar en sanciones por desobediencia judicial.

Derecho de admisión y entrega del dinero

El fallo también formaliza la decisión de la propietaria del comercio de no permitir el ingreso de la mujer a sus locales. El juzgado aclaró que no impone la restricción, pero reconoció el derecho de admisión del comercio y notificó oficialmente la medida.

Finalmente, el dinero depositado por la agencia será entregado en una audiencia posterior, donde se notificará a la mujer sobre el contenido completo de la resolución.