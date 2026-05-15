​Fuerza Rionegrina y Federal inauguró su octava sede en Cinco Saltos ante una multitud 

El nuevo espacio político reunió a unas 4.000 personas en pleno centro de la ciudad. El acto estuvo encabezado por Marcelo Rucci, Ernesto Inal y Fernando Valenzuela.

Fuerza Rionegrina y Federal presentó anoche su octava sede partidaria en Cinco Saltos, en un acto que convocó a unas 4.000 personas y marcó un fuerte impacto político para la ciudad y el Alto Valle.

La actividad se desarrolló en la intersección de las calles 9 de Julio y San Martín, donde desde temprano comenzaron a concentrarse vecinos de distintos barrios y de localidades cercanas como Catriel, General Roca, Allen, Villa Manzano, Campo Grande, Barda del Medio, Cipolletti y Fernández Oro.

La convocatoria reunió a familias, jóvenes, trabajadores, adultos mayores y referentes comunitarios, transformando la inauguración en una masiva muestra de respaldo al espacio político impulsado desde el mundo del trabajo, con presencia territorial tanto en Río Negro como en Neuquén.

El acto tuvo como principales oradores a Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa; Ernesto Inal, secretario general adjunto nacido en Cinco Saltos; y Fernando Valenzuela.

Durante su intervención, Inal recordó sus orígenes en la ciudad y relató cómo hace 25 años emigró en busca de oportunidades laborales tras la crisis generada por el cierre de la empresa Indupa.

“Mi identidad es 50% cincoaltense y 50% rinconense”, expresó al remarcar su arraigo con la ciudad y su trayectoria política y sindical en Rincón de los Sauces.

También reclamó fortalecer la salud pública local y recordó una experiencia personal vinculada al fallecimiento de su padre durante la pandemia, al señalar la necesidad de mejorar la infraestructura sanitaria.

Por su parte, Rucci afirmó que la fuerza nace desde el sector petrolero, aunque con una vocación de representación amplia.

“Este no es un partido exclusivo de un gremio, sino una idea que nace del sector petrolero para representar a quienes la política tradicional ha olvidado”, sostuvo.

El dirigente convocó además a los vecinos a involucrarse activamente en la construcción política y remarcó que la transformación debe surgir desde la participación comunitaria.

En otro tramo de su discurso, anunció que el sindicato pondrá a disposición una ambulancia de alta complejidad para la ciudad y anticipó proyectos para construir un centro de salud, una sede sindical, una farmacia y un salón de usos múltiples.

“La salud no tiene gremio ni color político”, remarcó.

Rucci también vinculó el crecimiento hidrocarburífero proyectado para Río Negro con la necesidad de capacitar mano de obra local para cubrir los futuros puestos de trabajo.

El cierre del acto reunió a militantes y familias que permanecieron en el lugar tras la finalización formal de la actividad, consolidando la presencia territorial del espacio y dejando un mensaje político orientado al fortalecimiento organizativo y al protagonismo ciudadano.

“Vamos por Cinco Saltos, vamos por Río Negro”, fue la consigna que marcó el final de la jornada.