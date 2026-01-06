​Fuerte temporal dejó sin luz a barrios de Cipolletti y a Valle Azul 

Una intensa tormenta provocó roturas en instalaciones eléctricas de media tensión en Cipolletti y Valle Azul. La caída de árboles y las descargas atmosféricas dejaron barrios sin suministro, mientras cuadrillas de EdERSA trabajan desde la madrugada para restablecer el servicio.

Una fuerte tormenta que se desató durante la noche del lunes generó importantes daños en el sistema eléctrico de Cipolletti y la localidad de Valle Azul, con roturas en instalaciones de media tensión y amplios sectores sin suministro.

Desde la empresa EdERSA informaron que los equipos operativos trabajaron hasta altas horas de la madrugada y continúan este martes en la calle, atendiendo distintas contingencias provocadas por el temporal.

Árbol caído y barrios sin servicio en Cipolletti

En Cipolletti, la caída de un árbol de grandes dimensiones ocasionó serios daños en la zona este de la ciudad, afectando directamente a la red eléctrica. Como consecuencia, permanecen sin servicio los barrios Los Robles I, Los Robles II, San Jacobo, Jardines del Valle, Chacras del Este y zonas aledañas.

Para normalizar la situación, dos cuadrillas trabajan de manera simultánea en las tareas de reparación y reemplazo de los elementos dañados, con el objetivo de restablecer el suministro lo antes posible.

Caída de álamos y descargas eléctricas en Valle Azul

En Valle Azul, la guardia operativa de la sucursal Villa Regina de EdERSA se encuentra trabajando en el lugar desde las primeras horas posteriores al temporal. Allí, la caída de álamos sobre las redes eléctricas, sumada a las descargas atmosféricas, generó múltiples contingencias que dejaron sin energía a la localidad.

Las tareas se concentran en despejar las líneas, reparar las instalaciones afectadas y garantizar condiciones seguras para la restitución del servicio.

Recomendaciones y seguimiento

Desde la empresa solicitaron a los vecinos evitar el contacto con cables caídos y realizar los reclamos correspondientes a través de los canales habituales, mientras continúan los trabajos para normalizar el suministro tanto en Cipolletti como en Valle Azul.