​Fiscalía confirmó que la muerte de Norma Gatica fue por ahogamiento 

Tras la autopsia, se determinó que la mujer falleció por asfixia por sumersión y shock de hipotermia. Se descartó la participación de terceros.

Referentes del Ministerio Público Fiscal se reunieron este viernes con familiares de Norma Gatica, la mujer hallada sin vida el martes en un canal de riego de calle Pacheco, cerca de la terminal de ómnibus de Cipolletti.

En el encuentro, el médico del Cuerpo de Investigación Forense explicó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión. Además, detalló que el shock de hipotermia provocado por el ingreso al agua fría generó la pérdida inmediata de la vida.

El fiscal a cargo de la investigación descartó la intervención de terceras personas en el hecho. Según reconstrucción de los hechos, la mujer había salido de su domicilio a la 1:00 de la madrugada del viernes y, tras no localizarla en distintos lugares, los familiares realizaron la denuncia a las 20:00 de ese mismo día.

En la investigación se pudieron revisar imágenes de tres cámaras de seguridad que mostraban a Norma sola en el horario en que abandonó su vivienda. Otra grabación recuperada el lunes permitió reconstruir su recorrido y verificar que el cuerpo era arrastrado por la corriente en el canal a pocas cuadras de donde fue encontrado.

Durante el fin de semana, la Fiscalía dispuso la intervención de todos los organismos de prevención e investigación de la Policía de Río Negro, incluyendo la División Canes. Se realizaron rastrillajes, se recolectaron rastros en la vivienda y se entrevistó a allegados y amigos, ampliando la búsqueda a localidades cercanas.