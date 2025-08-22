​Figueroa, Weretilneck y Sturzenegger participarán en la Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas en Bariloche 

El ministro de Desregulación será uno de los principales oradores en el encuentro del IAEF, que reunirá a referentes de la política, la economía y el empresariado entre el 4 y el 7 de septiembre.

El Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) confirmó que del 4 al 7 de septiembre se llevará adelante en Bariloche la 46° Convención Anual de Ejecutivos de Finanzas, bajo el lema “Compitiendo en un mundo en transición. Oportunidades y desafíos”.

El evento contará con la presencia de destacados referentes de la política, la economía y el empresariado. Entre los oradores sobresale el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a otras figuras como Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; Pablo Quirno, secretario de Finanzas; y María Tettamanti, secretaria de Energía.

También dirán presentes gobernadores como Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan), además del intendente de Bariloche, Walter Cortés.

En el plano internacional se destacan Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), y especialistas como Miguel Kiguel, Fernando Navajas y Francisco de Santibañes.

Los ejes de debate incluirán:

Inversión y financiamiento.

El nuevo orden global y sus tensiones.

Inflación, tasas y crecimiento.

Competitividad empresarial y federalismo competitivo.

Energía, minería y tecnología nuclear.

El impacto del RIGI y la inversión en infraestructura.

La convención se consolidó en las últimas décadas como un espacio clave para analizar la economía argentina, su reinserción en el mundo y los desafíos de desarrollo en un contexto de transición global.