​Fiesta Nacional del Chocolate: Bariloche celebra su identidad productiva en Semana Santa 

Del 2 al 5 de abril, la ciudad se convierte en el epicentro de uno de los eventos más convocantes de la Patagonia, con propuestas que combinan turismo, producción y cultura.

San Carlos de Bariloche se prepara para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, que se desarrollará del 2 al 5 de abril en el marco de Semana Santa, consolidándose como uno de los eventos más convocantes de la región y una verdadera vidriera del entramado productivo rionegrino.

Durante cuatro días, la ciudad se transformará en un gran escenario a cielo abierto donde el chocolate deja de ser solo un atractivo turístico para representar una historia productiva con más de 80 años de trayectoria.

La actividad chocolatera local, que comenzó a fines de la década del 40 con la llegada de inmigrantes europeos, evolucionó desde pequeños emprendimientos familiares hasta convertirse en una industria consolidada, con proyección nacional e internacional. Actualmente, Bariloche produce más de 2.000 toneladas de chocolate al año, con unas 30 fábricas activas, cerca de 100 variedades de productos y miles de puestos de trabajo.

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, destacó que “el chocolate es uno de los mejores ejemplos de lo que representa nuestra provincia: una actividad que nace del trabajo, crece con identidad y logra proyectarse al mundo con valor agregado”.

Entre los principales atractivos de esta edición se destaca la elaboración de la barra de chocolate más larga del mundo, que superará los 200 metros y será realizada por más de 200 maestros chocolateros. Además, habrá un paseo temático de más de 600 metros con actividades interactivas, espectáculos y propuestas gastronómicas para toda la familia.

La Fiesta del Chocolate no solo impulsa el turismo, sino que también fortalece la economía regional y posiciona a Río Negro como una provincia que agrega valor a su producción, consolidando al chocolate como uno de sus principales emblemas.