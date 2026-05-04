​Estafa con viajes al exterior: formulan cargos contra una mujer y prorrogan medidas cautelares 

La Justicia imputó a la propietaria de una agencia por más de 53 denuncias de estafas vinculadas a la venta de viajes. El perjuicio económico supera los 225 mil dólares y los 116 millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una mujer acusada de llevar adelante presuntas maniobras defraudatorias mediante la venta de paquetes turísticos y pasajes aéreos desde una agencia ubicada en General Roca. Además, se resolvió prorrogar las medidas cautelares en su contra por el plazo de la investigación.

Según la acusación, los hechos habrían ocurrido entre 2024 y 2025, período en el que la imputada —propietaria de “Lola Tours”— habría comercializado viajes nacionales e internacionales sin contar con habilitación comercial y sin capacidad financiera para cumplir con los servicios ofrecidos ni devolver el dinero a los clientes.

Más de 50 denuncias y millonario perjuicio

La causa reúne más de 53 denuncias de personas damnificadas, además de la presentación de la empresa Travel Services S.A. El perjuicio económico total estimado asciende a 225.996 dólares y 116.856.052 pesos, según detalló la fiscalía.

Entre las pruebas incorporadas se encuentran:

Denuncias penales de víctimas

Comprobantes de transferencias y pagos en efectivo

Presupuestos informales sin membrete

Recibos sin firma ni validez legal

Informes de organismos como ARCA, Banco Central y entidades bancarias

También se constató que la firma no estaba registrada formalmente y que no había completado el trámite de habilitación ante el municipio.

Además, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo dio de baja a la agencia en febrero de este año.

Delitos imputados y situación judicial

La jueza de Garantías avaló la formulación de cargos bajo la figura de defraudación en distintas modalidades, incluyendo:

Abuso de confianza

Uso indebido de datos de tarjetas de crédito

Retención indebida de dinero

Si bien la defensa no objetó formalmente la acusación, aclaró que no implica aceptar los hechos ni la calificación legal.

Cautelares vigentes y avance de la causa

La Justicia dispuso una etapa de investigación penal preparatoria de cuatro meses y prorrogó las medidas cautelares por el mismo período. La imputada deberá:

Mantener domicilio fijo

No salir del país

Presentarse periódicamente ante fiscalía

Mantener el bloqueo de cuentas y bienes

Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron que la prórroga responde a la necesidad de producir más pruebas y al ingreso constante de nuevas denuncias.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones en función del avance del expediente.