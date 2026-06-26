​Encontraron en Paso Córdova a un hombre de Cipolletti que era intensamente buscado 

Un hombre de 54 años de Cipolletti que era buscado desde el miércoles fue encontrado por la Policía en Paso Córdova. Había caído por un barranco, pero estaba fuera de peligro.

Un hombre de 54 años oriundo de Cipolletti, que era buscado tras una denuncia por desaparición, fue encontrado durante la madrugada de este jueves en la zona de Paso Córdova. El operativo terminó con un resultado positivo luego de que efectivos policiales lograran localizarlo caminando sobre la Ruta Provincial 6 y confirmaran que se encontraba fuera de peligro.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento de Seguridad Vial Paso Córdova, luego de que el Comando Regional informara sobre la presencia de una persona que caminaba en cercanías del Mirador Tres Cruces.

El hallazgo sobre la Ruta Provincial 6

Al llegar al kilómetro 125, en el sector conocido como “El Camarón”, los efectivos encontraron al hombre caminando a la vera de la ruta. Según manifestó, tenía como destino la localidad de El Cuy.

Tras identificarlo y verificar sus datos en el sistema policial, se confirmó que sobre él pesaba un pedido de ubicación vigente, emitido luego de que sus familiares denunciaran su desaparición en la Comisaría 24° de Cipolletti.

Durante la entrevista con los uniformados, el hombre relató que antes de ser encontrado había sufrido una caída desde un barranco ubicado junto a la ruta.

Fue asistido por personal médico

Ante esa situación, la Policía solicitó la presencia de una ambulancia del SIARME para evaluar su estado de salud.

Los profesionales médicos lo examinaron en el lugar y determinaron que no presentaba lesiones de gravedad, por lo que no fue necesario un traslado de urgencia.

Minutos después llegó una comisión policial de la Comisaría 24° de Cipolletti, dependencia que había intervenido desde el inicio de la búsqueda.

Finalmente, el hombre fue trasladado nuevamente a Cipolletti, donde pudo reencontrarse con sus familiares, dando por concluido de manera favorable el operativo que movilizó a distintas unidades policiales de la región.