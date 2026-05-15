​Encontraron en Cipolletti una Hilux robada en Neuquén 

La Policía de Río Negro realizó dos procedimientos en Cipolletti y Fernández Oro. Recuperaron una Toyota Hilux robada en Neuquén y secuestraron una Fiat Doblò con pedido judicial.

Dos operativos policiales en el Alto Valle de Río Negro terminaron con el secuestro de una Fiat Doblò en Fernández Oro y la recuperación de una camioneta Toyota Hilux robada en Neuquén. Ambos procedimientos fueron coordinados entre el 911 RN Emergencias y distintas unidades policiales de la región.

Los hechos ocurrieron este 15 de mayo de 2026 y derivaron en intervenciones rápidas que permitieron detectar vehículos con pedido judicial vigente.

El primer operativo se realizó sobre la Ruta Provincial 65, en Fernández Oro, luego de una alerta emitida por el 911 RN Emergencias.

Cómo fue el secuestro del auto en Ruta 65

Los operadores detectaron la circulación de una Fiat Doblò con pedido de secuestro emitido por la Justicia de Neuquén.

A partir de esa información, efectivos policiales interceptaron el vehículo y procedieron a su secuestro.

El conductor quedó vinculado a una causa por encubrimiento, mientras que el rodado fue puesto a disposición de la Justicia.

Recuperaron una camioneta robada en Cipolletti

El segundo procedimiento ocurrió en Cipolletti, donde la Policía de Río Negro logró recuperar una Toyota Hilux que había sido robada en Neuquén.

El operativo fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 4°, tras recibir una alerta sobre la posible ubicación del vehículo.

Cómo encontraron la Toyota Hilux robada

La camioneta fue localizada estacionada sobre calle Rubén Darío, en Cipolletti.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el rodado estaba cerrado y sin ocupantes, por lo que se preservó la escena para evitar la pérdida de rastros vinculados al robo.

Posteriormente, se realizó el trabajo pericial correspondiente bajo orden judicial.

Qué pasó con el dueño del vehículo

El propietario de la Toyota Hilux, un hombre oriundo de Neuquén, se presentó en el lugar junto a un cerrajero.

Luego de las pericias, logró recuperar el vehículo en buen estado y sin daños de consideración.

La camioneta fue entregada formalmente tras finalizar las diligencias judiciales.

El rol del 911 RN Emergencias en los operativos

Desde el Ministerio de Seguridad destacaron el trabajo de los operadores del 911 RN Emergencias, clave en la detección y seguimiento de vehículos con pedido judicial.

El sistema permite analizar alertas en tiempo real, coordinar intervenciones y asistir a las fuerzas policiales en la identificación de irregularidades.

Este tipo de operativos, remarcaron, se apoya en la articulación entre tecnología y presencia policial en territorio.

Seguridad y control vehicular en el Alto Valle

Los procedimientos forman parte de los controles preventivos que se intensifican en rutas y ciudades del Alto Valle.

La circulación de vehículos con pedido de secuestro es uno de los focos principales de vigilancia, especialmente en zonas de conexión entre Río Negro y Neuquén.

Qué puede pasar ahora

Ambos casos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, la Policía de Río Negro continúa con los controles vehiculares en rutas provinciales y accesos urbanos, en el marco de operativos preventivos en toda la región.