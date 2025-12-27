​En el último año, Río Negro duplicó la obra pública provincial y suma más de 350 proyectos en marcha 

El Gobierno de Río Negro duplicó la obra pública provincial durante el último año, con un crecimiento interanual superior al 100% y la incorporación de 190 nuevas obras en comparación con 2024. El impulso estuvo a cargo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y los organismos que lo integran, como Vialidad Rionegrina, Aguas Rionegrinas y el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV).

Este crecimiento se inscribe en el Plan de Obra Pública Rionegrina 2023–2027, una política estratégica financiada con recursos provinciales y fondos de organismos internacionales, orientada a fortalecer la presencia territorial del Estado, promover el desarrollo equilibrado y mejorar la calidad de vida de la población.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó que se trata de “un plan estratégico con fuerte presencia territorial, que contempla obras de distinta magnitud y alcance, muchas de ellas trabajadas de manera conjunta con los municipios”. Además, subrayó que el programa incluye infraestructura de servicios, hospitales, conectividad vial, agua potable, saneamiento y vivienda.

Más de 350 obras en distintos estados

Actualmente, la Provincia cuenta con 353 obras entre proyectos en ejecución, finalizados, licitados y en proceso administrativo, sin contabilizar las que ejecutan la Secretaría de Energía y el Departamento Provincial de Aguas (DPA).

Del total:

235 corresponden al Ministerio de Obras y Servicios Públicos

corresponden al Ministerio de Obras y Servicios Públicos 24 a Aguas Rionegrinas

a Aguas Rionegrinas 22 a Vialidad Rionegrina

a Vialidad Rionegrina 72 al IPPV

Las obras abarcan infraestructura sanitaria, educativa, deportiva, vial y de servicios esenciales, priorizando la equidad territorial, la planificación a largo plazo y el trabajo articulado con los gobiernos locales.

Infraestructura sanitaria y servicios básicos

En el marco del Plan de Infraestructura Sanitaria, se desarrollan 29 obras destinadas a modernizar la red hospitalaria y mejorar la capacidad de atención:

9 obras finalizadas

5 en ejecución

5 licitadas o próximas a licitar

10 en etapa de proyecto

Las intervenciones incluyen nuevos hospitales, ampliaciones y refacciones integrales en distintos puntos de la provincia.

En paralelo, se ejecutan 65 obras de infraestructura básica, que comprenden agua potable, cloacas, gas, energía eléctrica, pavimento urbano y espacios públicos, fundamentales para el desarrollo local.

Trabajo conjunto con municipios

El programa Junto al Municipio – Construyendo Provincia se consolidó como una herramienta clave de articulación, con 106 obras ejecutadas en 34 municipios, permitiendo definir prioridades locales y fortalecer la planificación territorial.

Asimismo, la Arquitectura Provincial acompaña el proceso con 64 proyectos de refacción, ampliación y construcción de edificios públicos, principalmente escuelas, hospitales, comisarías y espacios comunitarios.

Rutas, agua y viviendas

Vialidad Rionegrina lleva adelante 22 obras estratégicas de conectividad vial, entre las que se destacan la repavimentación de la Ruta Provincial 6, los derivadores de tránsito sobre la Ruta Provincial 65 en Cipolletti, y mejoras en caminos productivos.

Aguas Rionegrinas ejecuta 24 obras de saneamiento y provisión de agua potable, con intervenciones en la Región Sur, el Alto Valle, la zona costera y Bariloche.

Por su parte, el IPPV impulsa 72 obras habitacionales, con programas como Habitar Río Negro, Casa Propia y Suelo Urbano, que incluyen construcción de viviendas, urbanización y generación de lotes con servicios.

Financiamiento estratégico

El crecimiento de la obra pública se sostiene también con herramientas como el Bono VMOS y el financiamiento internacional CAF, que permiten avanzar con proyectos de gran escala en salud, educación, servicios básicos e infraestructura urbana y productiva, con impacto a largo plazo en todo el territorio rionegrino.