​En el Alto Valle evalúan nuevas variedades de manzanas de pulpa roja para exportación 

Especialistas del INTA trabajan junto al sector privado en el análisis de materiales genéticos innovadores que podrían ampliar la oferta frutícola de la Patagonia. Las frutas se destacan por su pulpa roja y su alto contenido de antioxidantes.

Técnicos del INTA Alto Valle avanzan en la evaluación de nuevas variedades de manzanas de pulpa roja adaptadas a las condiciones productivas del norte de la Patagonia. El trabajo se realiza en conjunto con la empresa Moño Azul y busca determinar el comportamiento agronómico, la calidad de fruta y la adaptación local de estos materiales genéticos innovadores.

El objetivo es identificar qué variedades logran desarrollarse con éxito en el Alto Valle de Río Negro y, al mismo tiempo, responder a las demandas de mercados internacionales que buscan productos diferenciados y de alto valor agregado.

Una de las principales características de estas manzanas es la intensa coloración roja de su pulpa, producto de una elevada concentración de antocianinas, pigmentos naturales reconocidos por sus propiedades antioxidantes. Los especialistas analizan no sólo la intensidad del color, sino también su distribución dentro del fruto, además de parámetros como peso, tamaño, firmeza, contenido de azúcares y acidez.

El proceso de evaluación demanda entre ocho y diez años de trabajo e incluye monitoreos permanentes sobre floración, brotación, rendimiento y sanidad. También se estudia la respuesta de cada variedad frente a factores climáticos característicos de la región, como las heladas primaverales, que pueden afectar significativamente la producción.

Los materiales llegaron al país bajo estrictos controles sanitarios establecidos por Senasa y fueron implantados en un área especialmente destinada a la investigación. Posteriormente, comenzaron a manejarse con las tecnologías habituales de la fruticultura regional.

Como resultado de este trabajo conjunto, Moño Azul ya comercializa parte de esta producción bajo la marca Kissabel, orientada a nichos de mercado que valoran la innovación, la diferenciación y los alimentos con propiedades funcionales.

Desde el INTA destacaron que estos estudios son fundamentales para validar nuevas alternativas productivas que permitan fortalecer la competitividad de la fruticultura patagónica y abrir nuevas oportunidades en los mercados internacionales.