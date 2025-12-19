​Embargan sueldo y aguinaldo de Lorena Villaverde por venta incumplida de terrenos en Las Grutas 

Un juez de San Carlos de Bariloche ordenó el embargo de la dieta y el medio aguinaldo de la diputada Lorena Villaverde hasta cubrir $40 millones, tras demandas de compradores de terrenos en Las Grutas que no recibieron las propiedades adquiridas. La medida busca garantizar el pago de daños y perjuicios derivados de incumplimientos contractuales.

El juez Santiago Morán, del Juzgado Civil Nº 3 de Bariloche, dictó el embargo de la dieta de Lorena Villaverde y de su medio aguinaldo hasta cubrir $40 millones, en el marco de una medida cautelar presentada por un comprador que adquirió un lote en un desarrollo inmobiliario de Las Grutas en 2022 y aún no recibió la propiedad ni los servicios pactados.

El fallo incluye $27 millones en concepto de capital y $13,5 millones en intereses y costas, destacando los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento contractual y el cobro del canon locativo sin entrega efectiva del terreno.

Otros casos y demandas en curso

Este caso se suma a otras demandas contra Villaverde. Recientemente, otro comprador presentó un reclamo por más de $30 millones ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, solicitando un embargo preventivo similar.

Previamente, la diputada de La Libertad Avanza había homologado acuerdos con dos damnificadas, comprometiéndose a pagar $12 millones y $10 millones en cuotas mensuales para evitar juicios adicionales.

Problemas con la habilitación y legalidad de los terrenos

El loteo promovido por Villaverde, conocido como Tajamar, se encuentra en zona rural según los planos catastrales de San Antonio Oeste y carece de aprobación municipal, trazado urbano oficial, apertura formal de calles y constancia de habilitación para construir.

Los abogados de los compradores remarcan que la pandemia y retrasos de la obra no justifican el incumplimiento, y que los contratos tenían plazos que hoy están vencidos, sumando más de tres años de litigio.

Lucas Cerro, representante legal de varios demandantes, explicó en agosto de 2024: “En el caso de una de mis clientas, se ha hecho una construcción en el loteo y resultó que no tenía autorización”.

Impacto y seguimiento de la causa

El embargo sobre el sueldo y el aguinaldo de Villaverde se ejecuta mientras continúan avanzando otras acciones legales que podrían derivar en nuevas medidas preventivas y pagos de indemnización. La diputada enfrenta un panorama judicial complejo, con múltiples compradores afectados y cuestionamientos sobre la legalidad del loteo en Las Grutas.