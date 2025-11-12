​El Sindicato Petrolero entregó una ambulancia UTI de alta complejidad a la Clínica Perón de Catriel 

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado concretó la entrega de una ambulancia UTI de alta complejidad a la Clínica Perón de Catriel, reforzando la atención médica en emergencias y el sistema sanitario de la localidad.

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa hizo entrega de una ambulancia UTI (Unidad de Terapia Intensiva) totalmente equipada a la Clínica Perón de Catriel, en un nuevo gesto de compromiso con la salud de los trabajadores y la comunidad.

Una unidad preparada para emergencias complejas

La nueva ambulancia cuenta con equipamiento de alta complejidad, entre ellos respirador artificial, monitor multiparamétrico, desfibrilador, bombas de infusión y camilla neumática, lo que permite atender y trasladar pacientes críticos con todos los estándares de seguridad sanitaria.

Refuerzo para el sistema de salud local

Desde el sindicato destacaron que esta entrega “fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias médicas en Catriel y en toda la zona de influencia petrolera”. La unidad se sumará a la flota existente y será administrada por la Clínica Perón, uno de los principales centros de atención médica de la región.

Compromiso del Sindicato Petrolero

“Seguimos invirtiendo en salud, porque sabemos que cuidar la vida de nuestros trabajadores y sus familias es una prioridad”, remarcaron desde la conducción sindical, al destacar la inversión en infraestructura sanitaria y equipamiento médico que viene desarrollando la organización.

Una apuesta a la salud y la prevención

La entrega de esta ambulancia de alta complejidad se enmarca en un plan de fortalecimiento sanitario impulsado por el sindicato, que incluye la modernización de clínicas propias, la formación de personal médico especializado y la ampliación de los servicios de emergencia en zonas petroleras.