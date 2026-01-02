​El PRO extenderá su intervención en Santa Cruz y prepara un proyecto para reformar el sistema electoral 

Santa Cruz atraviesa un momento de definiciones internas importantes que buscan proyectar cambios hacia el futuro de la provincia. En ese sentido, el PRO confirmó que va a prologar la intervención por ser meses más desde el próximo 21 de enero de 2026 y buscará avanzar con un proyecto para un nuevo sistema electoral.

El interventor de la provincia del PRO, Gustavo Perroni, fue quien explicó a sus afiliados y autoridades nacionales las garantías para avanzar con este proceso. La extensión hará que se organice internamente el partido y se abrirá el debate hacia esta reforma electoral buscando un sufragio universal, ecuánime, libre, secreto y voluntario dentro de Santa Cruz.

Perroni subrayó que el PRO está dispuesto a promover un debate amplio e inclusivo, convocando a todas las fuerzas políticas para alcanzar consensos sobre la futura ley electoral. En ese sentido, destacó la importancia de la boleta única como herramienta de transparencia y recordó que la comunidad expresó un fuerte mensaje en las últimas elecciones de medio término. Para el interventor, la baja participación y el aumento de votos en blanco o nulos reflejan un descontento ciudadano que debe ser atendido con propuestas que fortalezcan la confianza en el sistema democrático.

Perroni confirmó que extenderá su intervención en Santa Cruz.

El dirigente señaló que el resultado de los comicios no solo representó una derrota para el gobierno provincial, sino también un llamado de atención sobre la falta de representatividad y la desconexión entre la política y la sociedad. “Debemos dar una charla profunda todos los que participamos en la política, para que las personas puedan expresarse de manera más clara y no limitarse a la queja cotidiana”, afirmó en Tiempo Sur.

Finalmente, Perroni remarcó que el primer paso es abrir el debate con transparencia y amplitud, representando a la comunidad en general. Para él, la discusión sobre qué elecciones quiere tener Santa Cruz y cómo deben organizarse es fundamental para construir un sistema más participativo y confiable. Con la intervención extendida y el proyecto en marcha, el PRO busca consolidar un proceso de normalización interna que, al mismo tiempo, siente las bases para una reforma electoral que impacte en toda la provincia.

Buscarán un nuevo sistema electoral en Santa Cruz.

Comienza la obra del puente sobre el río Santa Cruz

El 5 de enero iniciará la reparación del puente sobre el río Santa Cruz, con un plazo de 280 días. La licitación se realizó en dólares para evitar sobreprecios y garantizar previsibilidad a las empresas.

El titular de Vialidad Nacional, Giovany Albea, confirmó que la obra generará más de 70 puestos de trabajo locales. Además, estimó que antes del invierno se completará hasta el 80 % de los trabajos previstos.