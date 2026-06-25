​El gimnasio del Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti entra en etapa de adjudicación 

El municipio de Cipolletti avanza con la licitación del gimnasio del Complejo Deportivo Municipal. La obra comenzaría en unos 45 días.

El proyecto de remodelación del Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti sumó un nuevo avance clave. El municipio informó que ya se encuentra en proceso de adjudicación la construcción del gimnasio de entrenamiento de fuerza, una obra que forma parte de la tercera etapa del plan integral de intervención sobre el predio ubicado sobre calle Saavedra 260, en el sector del ex Corpofrut.

Se trata de una intervención que busca ampliar y modernizar la infraestructura deportiva existente, incorporando un espacio específico destinado a la preparación física y el trabajo de musculación para complementar las actividades que ya se desarrollan en el complejo.

Según se detalló desde el área de Obras Públicas, la Licitación Privada N° 30/26 contó con la presentación de cuatro empresas oferentes: QTH SRL, E&F Servicios, DG Construcciones y Emacom Oil y Gas SRL. El proceso se encuentra ahora en instancia de evaluación y adjudicación, con la previsión de que los trabajos puedan comenzar en aproximadamente 45 días.

Un nuevo espacio para el entrenamiento físico

El proyecto prevé la recuperación y adecuación de un sector del predio para la creación de una sala de musculación moderna, pensada para el uso deportivo intensivo.

La obra contempla la apertura de la fachada mediante nuevas aberturas de alta prestación, lo que permitirá mejorar la iluminación natural y la ventilación del espacio. También se realizará una remodelación integral del interior, con la ejecución de una nueva carpeta de nivelación y la instalación de un piso de caucho de alto impacto, diseñado para absorber vibraciones y proteger la superficie ante el uso constante.

A esto se sumará la incorporación de revestimientos interiores, en el marco de una intervención que apunta a optimizar las condiciones de uso y funcionamiento del gimnasio.

Un plan de obras que sigue avanzando por etapas

El gimnasio se integra al Plan Integral de Remodelación del Complejo Deportivo Municipal de Cipolletti, donde ya están en marcha la primera y segunda etapa del proyecto.

En esas fases se incluyen la construcción de vestuarios, módulos de baños públicos y oficinas destinadas a la Dirección General de Deportes. Desde el municipio remarcaron que estas intervenciones buscan mejorar la infraestructura sanitaria y administrativa del predio, con espacios más modernos, seguros e inclusivos.

En paralelo, se destacó que el complejo es utilizado diariamente por cientos de vecinos de la ciudad que participan de distintas disciplinas deportivas, lo que refuerza la necesidad de seguir ampliando y mejorando sus instalaciones.

Un espacio clave para el deporte cipoleño

Con esta nueva etapa, el municipio de Cipolletti apunta a consolidar el Complejo Deportivo Municipal como un punto de referencia para la actividad física local, ampliando la oferta de servicios y mejorando la calidad de la infraestructura disponible.

La construcción del gimnasio aparece así como una pieza central dentro de un proceso más amplio de modernización del predio, en línea con la demanda creciente de espacios deportivos en la ciudad.